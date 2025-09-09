Asia Cup 2025: पहले मुकाबले में पानी नहीं इस चीज से भीग जाएंगे खिलाड़ी, बड़ा अपडेट आया सामने

Abu Dhabi Weather Forecast : आज से एसीसी एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का आगाज होगा। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अफ़ग़ानिस्तान और हांगकांग आज शाम संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी स्थित शेख़ ज़ायेद क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। मूल रूप से, खेल स्थानीय समयानुसार शाम 6:00 बजे शुरू होने वाले थे, लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण (एक मैच को छोड़कर) इन्हें 30 मिनट आगे बढ़ा दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अबू धाबी का मौसम कैसा रहने वाला है।

कैसा रहेगा मौसम ?

अबू धाबी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार टूर्नामेंट के पहले दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 डिग्री और 32 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आर्द्रता का स्तर मध्यम रहेगा।

AFG बनाम HK एशिया कप 2025

अबू धाबी का शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम 2025 के ACC एशिया कप के उद्घाटन मैच की मेजबानी करेगा। AFG बनाम HK का मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर और Sony LIV ऐप/वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।

वहीं भारत बनाम पाकिस्तान सहित एशिया कप 2025 के सभी मैच क्रमशः सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और Sony LIV पर भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे प्रसारित और लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे। वहीं टूर्नामेंट का एकमात्र 15 सितंबर को UAE बनाम ओमान मैच है, जो भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा।

टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा टूर्नामेंट

बता दें कि यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें राशिद खान अफगानिस्तान की कप्तानी करेंगे और यासिम मुर्तजा हांगकांग की कप्तानी करेंगे। दोनों टीमें अब तक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाँच बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से तीन में AFG ने जीत हासिल की है और उनमें से दो में हांगकांग विजयी रहा है।

एशिया कप 2025 शेड्यूल भारतीय समयानुसार