टी20 एशिया कप में भारत-पाकिस्तान में कौन है किस पर भारी, हेड टू हेड मुकाबले में किसने जीते हैं ज्यादा मैच?

Asia Cup 2025: टी20 एशिया कप 2025 के शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। मंगलवार 9 सितंबर से इस टूर्नामेंट का आगाज हो जाएगा। एशिया कप में भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ है। लेकिन क्रिकेट फैंस की नजरें 14 सितंबर पर टिकी हुई हैं। उस दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है।

बता दें कि इससे पहले साल 2016 और 2022 में भी टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में हुआ था। इन दोनों टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3 मैच खेले गए। चलिए जानते हैं कि दोनों में से कौन किस पर भारी पड़ा।

भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड

एशिया कप 2025 (टी20 फॉर्मेट) में अब तक दोनों टीम 3 बार भीड़ चुकी हैं, जिसमें हर बार की तरह भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने तीन मैचों में से दो बार जीत हासिल की है। तो वहीं पाक को एक जीत हाथ लगी है।

हेड टू हेड भारत 2-1 से आगे

एशिया कप 2016

टी20 प्रारूप की शुरुआत सबसे पहले एशिया कप 2016 में हुई थी। उस टूर्नामेंट में दोनों के बीच सिर्फ़ एक मैच खेला गया था। उस दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। बाद में उसी टूर्नामेंट में भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत हुई, जिसमें भारत ने 8 विकेट से जीत हासिल की।

एशिया कप 2022

एशिया कप 2022 की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 2 मैच खेले गए, जिसमें दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीता। एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराया।

एशिया कप 2025

एशिया कप 2025 में अब भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। पहला मैच 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज में खेला जाएगा, इसके बाद अगर दोनों टीमें ग्रुप ए से क्वालीफाई कर लेती हैं, तो सुपर-4 में फिर आमने-सामने होंगी। ये दोनों टीमें सुपर-4 में अजेय हैं और फाइनल में भी आमने-सामने होंगी।

