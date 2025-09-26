International Cricket Council: भड़काऊ हरकतों पर ICC के कटघरे में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, सुनवाई आज

BCCI: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) आज पाकिस्तानी क्रिकेटरों हैरिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 में भारत के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर भड़काऊ हरकतें करने के मामले में एक अहम सुनवाई करने वाला है. इस विवाद ने क्रिकेट जगत में बड़ी बहस छेड़ दी है और दोनों खिलाड़ियों को ICC की कार्रवाई के दायरे में ला दिया है. BCCI द्वारा आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराने के साथ, सुनवाई में इस बात की जांच की जाएगी कि क्या उनके व्यवहार ने खेल भावना और ICC के कोड ऑफ़ कंडक्ट का उल्लंघन किया है. फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों ही नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कप्तान सूर्या ने क्या कहा ?

सूर्यकुमार यादव ने खुद को “नॉट गिलटी” बताया और ICC के सामने पेश हुए. सूर्यकुमार के साथ, BCCI के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) हेमंग अमीन क्रिकेट ऑपरेशन्स सुमीत मल्लापुरकर भी मौजूद थे. सुनवाई के बाद, ICC ने सूर्यकुमार यादव को आगे ऐसी टिप्पणियों से बचने की सलाह दी.

ICC के कटघरे में हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान

आज BCCI ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन, हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत पर भी सुनवाई करेगा. भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच के दौरान, साहिबज़ादा फरहान और हारिस रऊफ द्वारा भड़काऊ इशारे किए गए, जो स्पोर्ट्समैनशिप के बिल्कुल खिलाफ थे. इन इशारों ने दोनों टीमों के बीच माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया.

क्या होगा ICC का फैसला ?

हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान इन चेतावनियों के संबंध में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अधिकारियों के साथ ICC के सामने पेश हो रहे हैं. समझा जाता है कि PCB मैच रेफरी को बताएगा कि खिलाड़ियों ने केवल इशारे किए थे, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था. क्या ICC इन खिलाड़ियों को सिर्फ़ चेतावनी देकर छोड़ सकता है? यह देखना दिलचस्प होगा कि खेल को बचाने के लिए ICC इन खिलाड़ियों पर कितनी सख्ती बरतता है.

