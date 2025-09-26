Ind vs Sri: क्या एशिया कप में भारत को मिलेगी पहली हार? जानें कब और कहां देखें मुकाबला
भारत और श्रीलंका आज, 26 सितंबर 2025 को एशिया कप (Asia Cup 2025) में पहली बार आमने-सामने होंगे.

By: Divyanshi Singh | Published: September 26, 2025 4:33:13 PM IST

India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका आज, 26 सितंबर 2025 को एशिया कप (Asia Cup 2025) में पहली बार आमने-सामने होंगे. बता दें कि ये सुपर-4 का आखिरी मुकाबला होगा. जहां भारतीय टीम पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. वहीं श्रीलंका बांग्लादेश और पाकिस्तान से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. खिताबी मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा कर अपनी जगह पक्की कर ली है. बता दें कि यह पहली बार है जब एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने-सामने होंगी. तो चलिए जानते हैं भारत बनाम श्रीलंका मुकाबला कब और कहां देखें.

एशिया कप 2025 सुपर 4: भारत बनाम श्रीलंका लाइव स्ट्रीमिंग विवरण (India vs Sri Lanka Live Streaming Details)

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप सुपर 4 मुकाबला 25 सितंबर, 2025 को सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

भारत बनाम श्रीलंका मैच का सीधा प्रसारण कहां देखें ? (IND vs SL Match Timing)

क्रिकेट प्रशंसक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर भी मैच देख सकते हैं, जो भारत में मैच का सीधा प्रसारण करेंगे. वहीं मुकाबला रात 8:00 बजे IST से शुरू होगा. वहीं टॉस 7:30 बजे होगा. 

एक रोमांचक मुकाबले की संभावना 

हालांकि यह एक सुपर 4 मुकाबला है, एशिया कप फ़ाइनल की दोनों सीटें बुक हो चुकी हैं, एक भारत के लिए और दूसरी उनके कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के लिए.इसलिए, इस मुकाबले के नतीजे का प्रतियोगिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी एक रोमांचक मुकाबले की संभावना है. भारत इस मैच में निस्संदेह एक मज़बूत टीम के रूप में उतरेगा, जिसकी टीम एक संतुलित और लय में है. हालांकि, श्रीलंका इस चरण में कम से कम एक जीत के साथ बाहर निकलने की उम्मीद करेगा.

मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं (Asia Cup 2025 Full Squads)

भारत की टीम – सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

श्रीलंका की टीम – चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना, जेनिथ लियानगे.

