Asia Cup 2025: मैच से पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने मानी हार! बोले- भारत को हराने के लिए चमत्कार की होगी जरुरत

Pakistan Cricket Team Criticism: भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को हमेशा एक हाई-वोल्टेज मुकाबला माना गया है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है. चौंकाने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के अपने ही दिग्गज खिलाड़ी अब कह रहे हैं कि उनकी टीम भारत के सामने टिक ही नहीं पाएगी! शाहिद अफरीदी से लेकर रमीज़ राजा और शोएब मलिक तक ये सभी मानते हैं कि मौजूदा भारतीय टीम का स्तर इतना ऊँचा है कि पाकिस्तान को जीतने के लिए चमत्कार की ज़रूरत होगी. तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई टक्कर बची है? या फिर यह मुकाबला एकतरफा साबित होने जा रहा है? आइये देखते हैं ये दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटर भारतीय टीम को कैसे देखते हैं?

आज 14 सितम्बर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप के इस मैच के बहिष्कार की मांग उठ रही है. यह मैच रात 8 बजे शुरू होगा. इस मैच से पहले, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बयान सामने आ रहे हैं. शाहिद अफरीदी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि पाकिस्तान की टीम भारत के सामने टिक नहीं पाएगी. वहीं, शोएब मलिक और रमीज़ राजा ने भी अफरीदी के बयान से सहमति जताई.

BCCI Election 2025: बीसीसीआई अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? राजीव शुक्ला का उपाध्यक्ष बनना तय!

शाहिद अफरीदी का बयान(Shahid Afridi’s statement)

एशिया कप मैच को लेकर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपनी ही टीम पर सवाल उठाए हैं. भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास की तुलना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से करते हुए उन्होंने कहा, ‘आप भारतीय टीम में शामिल हो रहे नए खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखिए. वे आत्मविश्वास से भरे हैं. उनमें कोई डर या दबाव नहीं है. वे पहले ही खचाखच भरे स्टेडियम में सौ से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं. यहाँ तक कि उनकी ‘बी’ टीम भी एशिया कप जीत सकती है.’

अफरीदी के अलावा, रमीज़ राजा, शोएब मलिक और शोएब अख्तर जैसे अन्य पूर्व पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी टीम की पोल खोली. उनका मानना ​​है कि भारत के खिलाफ यह मैच पाकिस्तान के लिए एक कड़वी सच्चाई साबित होगा. रमीज़ राजा ने न्यूज़24 से कहा, ‘भारत को हराने के लिए पाकिस्तान को किसी चमत्कार की ज़रूरत होगी.’

शोएब मलिक और शोएब अख्तर का बयान (Statement of Shoaib Malik and Shoaib Akhtar)

शोएब मलिक ने कहा, ‘भारत के खिलाफ मैच पाकिस्तान को दिखा देंगे कि विश्व क्रिकेट में उसकी क्या स्थिति है.’ वहीं, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का मानना ​​है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी. उन्होंने कहा, ‘सही क्रिकेट शॉट खेलो.’ ओमान जैसी टीमों के खिलाफ तो आप टिक सकते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं। बल्लेबाजी में बहुत अंतर है. जसप्रीत बुमराह को कैसे खेलोगे?

India vs Pakistan Playing XI: कौन सी रणनीति अपनाने जा रही है भारतीय टीम पाकिस्तान पर हावी होने के लिए ?