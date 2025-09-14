BCCI Election 2025: बीसीसीआई अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? राजीव शुक्ला का उपाध्यक्ष बनना तय!
BCCI President Election 2025: बीसीसीआई चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. जानकारी सामने आ रही है कि हाल ही में रिटायर हुए एक क्रिकेटर को बीसीसीआई अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा जा सकता है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 14, 2025 10:58:28 AM IST

bcci election 2025
bcci election 2025

BCCI President Election 2025: काफी लंबे समय से लंबित बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election 2025) शुरू हो गए हैं, जिससे शीर्ष स्तर पर थोड़े बदलाव के साथ, लगभग यथास्थिति के परिणाम सामने आने की संभावना है. सूत्रों के अनुसार, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अधिकांश मौजूदा पदाधिकारियों के अपने पदों पर बने रहने की उम्मीद है, जिससे बोर्ड प्रशासन (BCCI Board Administration) में निरंतरता बनी रहेगी. हालांकि, अध्यक्ष पद की दौड़ ने उत्साह पैदा कर दिया है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए एक क्रिकेटर को कार्यभार सौंपा जा सकता है, जिससे बीसीसीआई (BCCI) के सर्वोच्च पद पर मैदानी अनुभव की वापसी होगी.

राजीव शुक्ला बने रहेंगे बीसीसीआई उपाध्यक्ष (Rajeev Shukla will continue as BCCI vice-president)

हालांकि, यूपीसीए के राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) के उपाध्यक्ष पद पर बने रहने की संभावना है, लेकिन बिहार क्रिकेट संघ (Bihar Cricket Association) के राकेश कुमार तिवारी (Rakesh Kumar Tiwari) भी इस महत्वपूर्ण पद के लिए दौड़ में हैं. सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए मजबूत राजनीतिक और क्रिकेट समीकरण काम कर रहे हैं. देवजीत सैकिया (devajit saikia) जो एक पूर्व बीसीसीआई सचिव और एक भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते हैं. देवजीत सैकिया के इस पद पर बने रहने की संभावना है. 

संयुक्त सचिव पद पर अरुण धूमल को मिलेगी कड़ी चुनौती (Arun Dhumal will face a tough challenge for the post of Joint Secretary)

दूसरी ओर, अरुण धूमल (Arun Dhumal) भी संयुक्त सचिव पद (Joint Secretary Post) के लिए प्रबल दावेदार के रूप में उभर रहे हैं, हालांकि, उन्हें अनिरुद्ध चौधरी से कड़ी चुनौती मिल रही है, जिन्होंने महत्वपूर्ण समर्थन जुटा लिया है. हालांकि मुकाबला कड़ा बना हुआ है, अंदरूनी सूत्रों की पुष्टि है कि रोहन देसाई और प्रभतेज सिंह भाटिया जैसे अन्य सभी मौजूदा पदाधिकारियों के अपने पदों पर बने रहने की संभावना है. राजनीतिक दबदबे, क्रिकेट की विरासत और प्रशासनिक स्थिरता के साथ, यह बीसीसीआई चुनाव (BCCI Election 2025) एक संभावित नए चेहरे के साथ निरंतरता का वादा करता है.

Tags: BCCI Election 2025bcci president election 2025bcci vice president election 2025Rajeev ShuklaRakesh Kumar Tiwari
