India vs Pakistan Playing XI: कौन सी रणनीति अपनाने जा रही है भारतीय टीम पाकिस्तान पर हावी होने के लिए ?

India Pakistan Clash: 14 सितंबर को एशिया कप 2025 टूर्नामेंट का छठा मैच होने जा रहा है. यह मैच इस एशिया कप का सबसे बड़ा मैच है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होना है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ये दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर देने मैदान में उतरने जा रही हैं. इस मैच को लेकर भारत की जनता विरोध भी कर रही है. हालांकि, यह मैच दुबई में आज रात 8 बजे और टॉस शाम 7:30 बजे होगा.

आज होने जा रहे इस मैच से पहले सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति को लेकर बातें सामने आ रही है. बता दें, यह रणनीति रोहित शर्मा भी अपनाते आए हैं जो अब सूर्यकुमार यादव अपनी प्लेइंग 11 में अपनाने वाले हैं.

क्या है रणनीति ?

इस स्ट्रेटेजी में भारतीय टीम प्लेइंग 11 में किसी बड़े मुकाबले के लिए मुश्किल है कि तब्दीली करे. ODI वर्ल्ड कप 2023 में, मोहम्मद शमी को मौका दिया गया जब शुरुआत में शार्दुल ठाकुर अच्छा परफॉर्म करने में नाकाम रहे. वहीं, 2024 के T20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई. इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला. ज़ाहिर है, इस रणनीति के ज़रिए टीम में कोई ख़ास बदलाव नहीं किया जाता सिवाय इसके की कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए.

इससे यह पता चलता है कि 10 सितंबर को हुए UAE के साथ मुकाबले में जो भारतीय टीम के प्लेयर्स शामिल थे वही प्लेयर्स IND vs PAK मैच में भी होंगे. लेकिन बात चल रही है संजू सैमसन को नंबर 3 या 5 पर खिलाने की, जबकि ओपनर के तौर पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा. टीम की ज़रूरत को लेकर सैमसन इन पोज़ीशन्स पर खेलने के लिए राज़ी हैं. भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इस बात की पुष्टि की.

पाकिस्तानी टीम पर नज़र

पाकिस्तानी टीम पर नज़र डाली जाए तो पिछले PAK vs OMAN मुकाबले में जीत तो पाकिस्तान की हुई मगर बड़ी मुश्किल से, जिससे कप्तान सलमान आगा भी खुश नज़र नहीं आए. उन्होंने आगे कहा, हम कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको बरक़रार रखने के लिए हमे अपनी रणनीतियों को सही तौर पर इस्तेमाल करना होगा किसी भी विरोधी टीम को हारने के लिए.

मुकाबले में पाकिस्तानी टीम में फ़ास्ट बॉलर हारिस रऊफ या सलमान मिर्जा में से कोई मौका पाएगा. हसन नवाज या फहीम अशरफ में से किसी एक को बाहर रहना पड़ेगा.

