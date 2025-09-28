India vs Pakistan: कौन बैठेगा बाहर, किसे मिलेगा मौका? चोटिल खिलाड़ियों ने बढ़ाई भारत की टेंशन, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

IND vs PAK Playing XI: भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा से ही दुनिया की सबसे दिलचस्प और रोमांचक मानी जाती है. जब-जब ये दोनों टीमें मैदान पर आमने-सामने आती हैं, माहौल किसी जंग से कम नहीं होता. स्टेडियम से लेकर टीवी स्क्रीन तक, करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज हो जाती हैं और इस बार एशिया कप 2025 का फाइनल इस जंग को और भी खास बना रहा है, क्योंकि टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान खिताबी मुकाबले में भिड़ने जा रहे हैं. ऐसे में हर किसी की नजरें इस हाई-वोल्टेज मुकाबले पर टिकी है. और नजरें इस बात पर भी टिकी है कि आखिर इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारत कौन सी प्लेइंग11 के साथ उतरेगा.

मालूम हो कि इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान दो बार भिड़ चुके हैं और दोनों बार भारत ने जीत हासिल की है. फाइनल में पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश करेगा और भारत एक बार फिर अपने पड़ोसियों का रविवार खराब करने की कोशिश करेगा. यही वजह है कि आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है. तो आइए जानते हैं कि दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है. कौन बाहर हो सकता है और कौन चोटिल?

IND vs PAK Asia Cup Controversy: एशिया कप में भारत-पाक के बीच हुए विवाद, भूले नहीं भूला पाएंगे ये 3 घटनाएं

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में तीन भारतीय खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आए. इनमें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा शामिल थे. अगर इनमें से कोई भी खिलाड़ी फिट नहीं हो पाता है, तो यह चिंता का विषय होगा, क्योंकि तीनों ने इस एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया है. जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी की उम्मीद है, लेकिन अगर हार्दिक अनफिट होते हैं, तो अर्शदीप उनकी जगह ले सकते हैं और तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह खेल सकते हैं. अगर अभिषेक शर्मा भी अनफिट होते हैं, तो सैमसन उनकी जगह पारी की शुरुआत कर सकते हैं और जितेश शर्मा विकेटकीपर की भूमिका निभा सकते हैं. एक तरह से, हम बड़े बदलावों की उम्मीद कर सकते हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा/रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम में शायद ही कोई बदलाव होगा. हर खिलाड़ी चयन के लिए उपलब्ध है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम सुपर 4 के दोनों मैच जीत चुकी है. पाकिस्तान उसी संयोजन के साथ वापसी करेगा. बल्लेबाजी क्रम में पहले ही बदलाव किया जा चुका है, जिसका टीम को फायदा हुआ है. इसलिए, यहाँ और बदलाव की संभावना कम ही है.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

साहिबज़ादा फरहान, फखर जमान, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

फाइनल में पाकिस्तान को मिलेगा बड़ा एडवांटेज, सूर्यकुमार यादव की टीम को लगा बड़ा झटका