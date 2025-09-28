IND vs PAK Asia Cup Controversy: एशिया कप में भारत-पाक के बीच हुए विवाद, भूले नहीं भुला पाएंगे ये 3 घटनाएं

IND vs PAK Controveries In Asia Cup: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान (Ind VS PAK) की टीमों के बीच होगा. इस टूर्नामेंट के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब फाइनल फाइट में भारत और पाकिस्तान (Ind VS PAK) की टीमें आमने-सामने होंगी. यूं तो भारत और पाकिस्तान के मैचों में हुए विवादों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इस आर्टिकल में हम आपको एशिया कप के मुकाबलों में भारत और पाकिस्तानी के बीच हुए विवादों के बारे में बताएंगे. इनमें कुछ विवादों तो ऐसे हैं जिनको सालों हो गए हैं, लेकिन वो आज भी क्रिकेट फैंस के दिमाग में एकदम ताज़ा हैं.

पाकिस्तान को 2-2 बार मिली मात

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें 2 बार इस टूर्नामेंट में भिड़ चुकी हैं और दोनों ही बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. पिछले दो मैचों में भी कई ऐसे विवाद हुए जिन्होंने काफी तूल पकड़ा. पहले मैच में जीत के बाद जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया तो उसको लेकर काफी बवाल मचा. पाकिस्तानी टीम ने Hand Shake Controversy को लेकर टीम इंडिया की शिकायत तक कर दी. इसके बाद जब एशिया 2025 के सुपर-4 स्टेज में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ीं तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेशर्मी का सारी हदें पार कर दी. साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक जमाने के बाद गन सेलिब्रेशन करके दिखाया. इससे भी पाकिस्तानियों का मन नहीं भरा तो हारिस रऊफ ने बीच मैदान पहले 6-0 का ईशारा किया और बाद में प्लेन क्रेश वाली हरकत कर दी.

इसके बाद हमें बीच मैदान अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच गहमा-गहमी भी देखने को मिली. दोनों की बीच गर्मी इतनी बढ़ गई था कि अंपायर तक को आकर बीच-बचाव करवाना पड़ा.

चलिए ये तो बात हो गई एशिया कप 2025 के विवादों की, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं, जब एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच विवाद हुए हैं. अब जरा उनपर भी एक नज़र डाल लेते हैं.

हरभजन सिंह vs शोएब अख्तर (एशिया कप 2010)

एशिया कप 2010 के एक मुकाबले में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और पाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर आमने सामने आ गए थे. दरअसल, आखिरी के कुछ ओवरों में भारतीय टीम को जीत के लिए अहम रन बनाने थे. क्रीज पर हरभजन सिंह मौजूद थे और शोएब अख्तर गेंदबाजी कर रहे थे. अख्तर के इस ओवर में हरभजन ने शानदार छक्का जड़ दिया. भज्जी के इस छक्के को देखने के बाद शोएब अख्तर बुरी तरह से तिलमिला उठे. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. ये मामला इतना बढ़ गया था कि मैच के बाद शोएब अख्तर भज्जी को पीटने के लिए उनके होटल रूम तक में पहुंच गए थे.

गौतम गंभीर vs कामरान अकमल (एशिया कप 2010)

एशिया कप 2010 के ही एक मुकाबले में गौतम गंभीर और कामरान अकमल के बीच भी गर्मी बढ़ गई थी. दरअसल, मामला कुछ यूं था कि अकमल ने गंभीर के खिलाफ आउट की जोरदार अपील की थी, जो कि वो नहीं थे. यही बात गंभीर को नागावार गुजरी. वह सीधे अकमल से जा भिड़े. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली थी.

ये भी पढ़ें-Asia Cup Starting History: अपमान, गुस्से और बदले की भावना से शुरू हुआ एशिया कप, बड़ी मजेदार है ये कहानी

हाइब्रिड मॉडल विवाद (एशिया कप 2023)

एशिया कप 2023 कापाकिस्तान में खेला जाना था, लेकिन भारतीय टीम ने सुरक्षा और राजनीतिक कारणों की वजह से पाकिस्तान जाने से मना कर दिया. इसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया. जिसके तहत कुछ मुकाबले पाकिस्तान में, जबकि कुछ मैच श्रीलंका में खेले गए. लेकिन ये मामला इतनी आसानी से कहां सुलझने वाला था. दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के बीच काफी जुबानी जंग देखने को मिली. हालांकि, इसका असर भारतीय टीम के खिलाड़ियों पर कुछ खास नहीं पड़ा. भारतीय टीम ने 2023 में श्रीलंका को फाइनल में मात देकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया.

ये भी पढ़ें- IND vs PAK: फाइनल में भारत का पाकिस्तान से कब-कब हुआ मुकाबला, किसने मारी बाजी?