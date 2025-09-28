IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला
Home > खेल > IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला

IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final: जानिए इस हाई-वोल्टेज मैच को बिना पैसे खर्च किए कहाँ और कैसे लाइव देख सकते हैं. टॉस की रणनीति और भी महत्वपूर्ण जानकारियां.

By: Shivani Singh | Published: September 28, 2025 11:26:49 AM IST

IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला

India vs Pakistan Asia Cup Final 2025: भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो और उसमें दिलचस्पी न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इस जंग को देखने के लिए भारत का बच्चा-बच्चा उत्साहित रहता है. एशिया कप 2025 का फ़ाइनल भी ऐसा ही हाई-वोल्टेज मैच है, जिसमें पहली बार दोनों टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. अब सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक भिड़ंत को कैसे देखा जाए? कई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स इसके लिए सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, लेकिन अगर आप बिना पैसे खर्च किए इस महा-मुकाबले का मज़ा लेना चाहते हैं, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह मैच आप कहाँ और कैसे बिल्कुल मुफ़्त में देख सकते हैं. 

आपको बताते चलें  कि 41 साल और 16 संस्करणों में पहली बार भारत और पाकिस्तान एशिया कप फ़ाइनल में भिड़ेंगे.  यह मैच आज, रविवार (28 सितंबर) को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे से शुरू होगा.

लाइव कहाँ देखें?

एशिया कप 2025 का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क द्वारा किया जाएगा. दर्शक सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों (सोनी स्पोर्ट्स 1, 2, 3 और 5) पर मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. उपयोगकर्ताओं को सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी.

India vs Pakistan: कौन बैठेगा बाहर, किसे मिलेगा मौका? चोटिल खिलाड़ियों ने बढ़ाई भारत की टेंशन, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XI

मुफ़्त में लाइव मैच कहाँ देखें?

प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस हाई-वोल्टेज फ़ाइनल का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी मुफ़्त में किया जाएगा. इसका मतलब है कि अगर आपके पास डीटीएच या केबल कनेक्शन है, तो आप बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टीवी पर मैच लाइव देख सकते हैं.

टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे होगा. पिच की स्थिति को देखते हुए, उम्मीद है कि टॉस जीतने वाला कप्तान ओस का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा. पाकिस्तान ने पिछले दो मैचों में अलग-अलग रणनीति अपनाई थी, लेकिन दोनों बार भारत ने बाजी मारी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन – अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन- सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद.

IND vs PAK Asia Cup Controversy: एशिया कप में भारत-पाक के बीच हुए विवाद, भूले नहीं भूला पाएंगे ये 3 घटनाएं

Tags: Asia Cup 2025 DD SportsAsia Cup 2025 LiveIND vs PAK Free Live StreamingIND vs PAK Playing XIIndia vs Pakistan Final 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला
IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला
IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला
IND vs PAK Asia cup final: इस जगह बिलकुल मुफ्त में देख सकते हैं भारत बनाम पाकिस्तान लाइव महामुकाबला