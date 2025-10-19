Rohit Sharma के लिए खास होगी ODI सीरीज, Australia में करेंगे ऐसा कमाल, पूरी दुनिया में नहीं कर सका कोई!

Rohit Sharma World Record : टीम इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की टी-20 सीरीज़ खेलनी है. वनडे सीरीज के लिए क्रिकेट फैंस बड़ी बेसब्री से इतंज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में RO-KO की जोड़ी एक बार फिर से खेलते हुए नज़र आएगी. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीरीज़ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) दोनों की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की इस वनडे सीरीज़ की शुरुआत 19 अक्टूबर से होगी, लेकिन इस सीरीज़ में रोहित शर्मा एक बड़ा कारनामा कर सकते हैं. रोहित शर्मा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं और पाकिस्तान के दिग्गज शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के एक खास रिकॉर्ड को धराशाई कर सकते हैं.

रोहित के पास अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में 19 अक्टूबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे. इस सीरीज में वो एक आम बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरेंगे. रोहित के कंधों पर कप्तानी का बोझ नहीं होगा. इस दौरान वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं. रोहित शर्मा शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं. अभी तक वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के नाम है, लेकिन अब ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया में रोहित का रिकॉर्ड भी दमदार, शानदार और बेहतरीन रहा है. रोहित को अफरीदी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आठ छक्कों की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- INDIA vs AUSTRALIA: पहले ODI की प्लेइंग इलेवन का हुआ ऐलान, इन 11 खिलाड़ियो को मिलेगा मौका!

रोहित होंगे सुपरहिट, बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड!

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 273 वनडे मैचों में 344 छक्के जड़ चुके हैं. वहीं शाहिद अफरीदी ने 398 वनडे मैचों में सर्वाधिक 351 छक्के लगाए हैं. रोहित वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर है. क्रिस गेल 331 सिक्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं. रोहित के नाम टी20 इंटरनेशनल में 205 छक्के दर्ज हैं वहीं टेस्ट में वह 88 सिक्स जड़ चुके हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 637 छक्के हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित के नाम सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है. रोहित ऑस्ट्रेलिया में 8 छक्के जड़ते ही सबसे तेज 350 छक्के जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. शाहिद अफरीदी को यहां तक पहुंचने के लिए 398 मैच खेलने पड़े थे. तो ऐसे में अब रोहित शर्मा के पास ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका है.

ये भी पढ़ें- INDIA vs AUSTRALIA: भारतीय टीम की नई जर्सी हुई लॉन्च, क्या है नई जर्सी की सबसे खास बात!