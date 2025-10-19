IND vs AUS: पहले ODI से India ने चैंपियन खिलाड़ी को किया बाहर, नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू, भारत की पहले बल्लेबाजी

IND vs AUS Playing 11: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले ODI मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. ओवरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने ये फैसला लिया. ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद खास है, क्योंकि पहली बार शुभमन गिल वनडे में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं. गिल भारत के 28वें वनडे कप्तान बन गए हैं. ऐसे में शुभमन गिल ने टॉस के समय ही एक ऐसी गलती कर दी, जो भारतीय टीम को इस मैच में भारी पड़ सकती है. शुभमन गिल ने इस मुकाबले से एक चैंपियन खिलाड़ी को बाहर कर दिया.

नीतीश कुमार रेड्डी का हुआ डेब्यू

जब शुभमन गिल ने पहले मैच की प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया तो सभी दंग रह गए. दरअसल भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज के पहले मुकाबले से चैंपियन गेंदबाज़ कुलदीप यादव को बाहर रखा. उनकी जगह पर टीम में वॉशिंग्टन सुंदर को मौका दिया गया. हालांकि ये बात तो साफ है कि टीम इंडिया ने ऐसा अपने बल्लेबाजे लाइन-अप को लंबा करने के लिए किया है. इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी भी इस मैच में खेलते नजर आएंगे और ये उनका पहला वनडे मैच होगा. ऐसे में ये नीतीश रेड्डी इस मैच में अपना वनडे डेब्यू करेंगे.

कैसी है दोनों टीमों की प्लेइंग 11?

भारत:

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया:

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.

कैसी है पर्थ की पिच

पर्थ की पिच की बात करें तो यहाँ की पिच दुनिया की सबसे तेज़ और उछाल वाली पिचों में से एक मानी जाती है. यह पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित होती है, यानी बल्लेबाज़ों को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. भारत ने यहाँ एक भी वनडे नहीं खेला है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहाँ तीन वनडे खेले हैं, फिर भी उन्हें एक भी जीत नहीं मिली है.

