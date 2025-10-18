India vs Australia Live Score, ODI Match 1: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का किया फैसला,नीतीश कुमार रेड्डी ने किया

India Vs Australia Live Score, India Tour of Australia IND Vs AUS Scorecard ODI match 1: दिवाली त्योहार के बीच भारत में क्रिकेट का धमाका होने जा रहा है. छोटी दिवाली के दिन यानी रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को भारत प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के दौरान का आगाज 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ होगा. रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वन डे मुकाबला खेल जाएगा. इस मैच को लेकर फैन्स में खासा क्रेज है. मैदान खचाखक भरा रहेगा, क्योंकि कई दिनों पहले ही मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं. फैन्स की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी होंगी, क्योंकि दोनों ही करीब 8 महीनों बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. भारत के समय अनुसार मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा. टॉस 8:30 बजे होगा.

दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड

पर्थ स्टेडियम की बात करें तो यहाँ की पिच दुनिया की सबसे तेज़ और उछाल वाली पिचों में से एक मानी जाती है. यह पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित होती है, यानी बल्लेबाज़ों को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. भारत ने यहाँ एक भी वनडे नहीं खेला है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहाँ तीन वनडे खेले हैं, फिर भी उन्हें एक भी जीत नहीं मिली है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.