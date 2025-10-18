India vs Australia Live Score, ODI Match 1: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी का किया फैसला,नीतीश कुमार रेड्डी ने किया

India Vs Australia Live Score, India Tour of Australia IND Vs AUS Scorecard ODI match 1: दिवाली त्योहार के बीच भारत में क्रिकेट का धमाका होने जा रहा है. छोटी दिवाली के दिन यानी रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को भारत प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के दौरान का आगाज 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ होगा. रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वन डे मुकाबला खेल जाएगा. इस मैच को लेकर फैन्स में खासा क्रेज है. मैदान खचाखक भरा रहेगा, क्योंकि कई दिनों पहले ही मैच के सभी टिकट बिक चुके हैं. फैन्स की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी होंगी, क्योंकि दोनों ही करीब 8 महीनों बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. भारत के समय अनुसार मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा. टॉस 8:30 बजे होगा.
पर्थ स्टेडियम की बात करें तो यहाँ की पिच दुनिया की सबसे तेज़ और उछाल वाली पिचों में से एक मानी जाती है. यह पिच तेज़ गेंदबाज़ों के लिए मददगार साबित होती है, यानी बल्लेबाज़ों को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. भारत ने यहाँ एक भी वनडे नहीं खेला है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यहाँ तीन वनडे खेले हैं, फिर भी उन्हें एक भी जीत नहीं मिली है.
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.
ऑस्ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनॉली, बेन ड्वार्शुईस, नाथन एलिस, मार्नस लाबुशेन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, मिचेल ओवेन, मैट रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क. मैथ्यू कुनेमैन और जोश फिलिप.
India vs Australia Live Score: मैच से पहले कोहली ने एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि"ऑस्ट्रेलिया वापस आना हमेशा अच्छा लगता है, एक ऐसी जगह जहां मैंने अपने क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया है. पिछले कुछ वर्षों में यहां काफ़ी कड़ा क्रिकेट खेला गया है, कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं, और उस सफ़र के दौरान मुझे एहसास हुआ कि अगर आप प्रतिस्पर्धात्मक और कड़ी मेहनत से खेलते हैं, भले ही आप विरोधी टीम के सामने ही क्यों न हों, आपको अंततः उनका सम्मान मिलता है. यहां खेलते हुए मैंने बिल्कुल यही अनुभव किया. पर्थ के स्टेडियम से जुड़ी मेरी कुछ बेहतरीन यादें हैं. मुझे यहां आना बहुत पसंद है यह वाकई एक अच्छी और सुकून भरी जगह है. यहां के विकेट बल्लेबाजी के लिए खूबसूरत हैं, जिनमें गति और उछाल है, जिसका मैंने हमेशा आनंद लिया है,".
India vs Australia Live Score: मार्श ने टॉस के समय कहा कि "हम पहले गेंदबाज़ी करेंगे. विकेट काफी अच्छा लग रहा है. उम्मीद है कि यह तेज़ होगा. अपने देश की कप्तानी करना हमेशा बहुत सम्मान की बात होती है. उम्मीद है कि हम अच्छी शुरुआत करेंगे. मनोबल बहुत अच्छा है. हमारे पास कुछ अच्छे युवा खिलाड़ी हैं. सात बल्लेबाज़, एक विकेटकीपर और चार गेंदबाज़,".
India vs Australia Live Score: गिल ने टॉस के समय कहा कि "हम भी पहले गेंदबाजी करते. यह मानसिक रूप से तैयार होने की बात है. हम मानसिक रूप से अच्छी स्थिति में हैं. अभ्यास सत्र मददगार साबित होते हैं. हमारा संयोजन शानदार है. नितीश रेड्डी अपना डेब्यू कर रहे हैं, हम तीन तेज गेंदबाजों और तीन ऑलराउंडरों के साथ उतर रहे हैं,".
India vs Australia Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने भी दो खिलाड़ियों को पदार्पण कैप प्रदान की है. मैट रेनशॉ और मिच ओवेन 50 ओवर के प्रारूप में पहली बार खेलने के लिए तैयार हैं.
India vs Australia Live Score: भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिशेल ओवेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड