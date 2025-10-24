Tilak Varma: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रर्दशन करने वाले और पाकिस्तान के मुह से जीत को छिन लेने वाले भारत के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा ने हैरान करने वासा खुलासा किया है. तिलक वर्मा ने हाल ही में अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी के बारे में बता कर सबको चौंका दिया. बाएं हाथ के भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज ने गौरव कपूर के शो, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में अपनी जिंदगी से जुड़ी यह सच्चाई बताई.

जानलेवा बीमारी के शिकार

तिलक वर्मा ने बताया कि 2022 में बांग्लादेश में इंडिया ए के साथ एक सीरीज़ खेलते हुए, उन्हें रैबडोमायोलिसिस (Rhabdomyolysis) नामक जानलेवा बीमारी हो गई. इस स्थिति में, शरीर की मांसपेशियां टूटने लगती हैं और मायोग्लोबिन नामक एक रसायन रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाता है, जिससे किडनी को सीधा नुकसान पहुंचता है.hl-2022 में मरते-मरते बचे थे तिलक वर्मा, आकाश अंबानी ने किया था ये काम, खुद खिलाड़ी ने किया हैरान करने वाला खुलासा

अपने जीवन के उस दुर्भाग्यपूर्ण पल को याद करते हुए तिलक ने कहा कि वह शतक बनाने की राह पर थे. अचानक, उनकी आंखों में थकान होने लगी. उनकी उंगलियां काम करना बंद कर गईं. उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर पत्थर का हो गया हो, सब कुछ अकड़ गया हो.

तिलक वर्मा ने बताया कि बिगड़ती सेहत के कारण उन्हें काम से छुट्टी लेनी पड़ी. उन्होंने याद किया कि उंगलियां मुड़ नहीं पा रही थीं, इसलिए उनके दस्ताने काटने पड़े थे.

आकाश अंबानी और जय शाह ने की मदद

तिलक वर्मा ने इस जानलेवा बीमारी से उबरने में आकाश अंबानी और जय शाह के प्रयासों की भी सराहना की. उन्होंने उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, “जैसे ही आकाश अंबानी को मेरी बिगड़ती सेहत के बारे में पता चला, उन्होंने तत्कालीन बीसीसीआई सचिव जय शाह से संपर्क किया और मेरा हालचाल पूछा. और, उनके प्रयासों की बदौलत, मुझे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.” तिलक वर्मा ने बताया कि हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर और देर होती, तो मेरी जान जा सकती थी.