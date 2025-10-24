Home > खेल > डर गया पाकिस्तान! विश्व कप से नाम लिया वापस, देश भर में मचा हड़कंप

Hockey Junior World Cup:हॉकी एशिया कप के लिए भारत न आने के महीनों बाद पाकिस्तान ने अब जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस ले लिया है,

By: Divyanshi Singh | Published: October 24, 2025 2:02:29 PM IST

Hockey Junior World Cup

Hockey Junior World Cup: हॉकी एशिया कप के लिए भारत न आने के महीनों बाद पाकिस्तान ने अब जूनियर हॉकी विश्व कप से नाम वापस ले लिया है, जो 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में आयोजित होना था. अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ (FIH) ने शुक्रवार 24 अक्टूबर को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जगह लेने वाली टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी.

एक ही ग्रुप में थे भारत और पाकिस्तान

24 टीमों वाले जूनियर हॉकी विश्व कप में पाकिस्तान को भारत, चिली और स्विट्जरलैंड के साथ एक ग्रुप में रखा गया था. इससे पहले, पूर्व एशियाई चैंपियन बांग्लादेश ने बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप में पाकिस्तान की जगह ली थी, जब उसने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था.

पाकिस्तान मे क्यों वापस लिया नाम? 

रिपोर्ट्स बताती हैं कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बीच सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान ने दोनों आयोजनों से नाम वापस ले लिया है. अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में कई नागरिकों की जान चली गई थी, और उसके बाद भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए जवाबी कार्रवाई करने से तनाव बढ़ गया है और खेल संबंध प्रभावित हुए हैं. पाकिस्तान हॉकी महासंघ के अध्यक्ष राणा मुजाहिद ने कथित तौर पर एशिया कप (क्रिकेट) के दौरान हुई घटनाओं का हवाला दिया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार करने के क्षण भी शामिल हैं, जो द्विपक्षीय खेल कूटनीति में जारी चुनौतियों का प्रमाण हैं.

जल्द किया जाएगा टीमों का एलान 

एफआईएच ने पुष्टि की है कि जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए एक प्रतिस्थापन टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टूर्नामेंट योग्य टीमों की पूरी सूची के साथ आगे बढ़े. हालाँकि पाकिस्तान की अनुपस्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन अब ध्यान अन्य प्रतिभागियों पर केंद्रित है, जो दुनिया भर के कुछ सबसे होनहार युवा हॉकी प्रतिभाओं वाले एक उच्च-दांव वाले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं.

पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की नीति

भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंधों को प्रतिबंधित करने वाली एक नीति को औपचारिक रूप दिया था, लेकिन स्पष्ट किया कि भारतीय टीमें अभी भी उन बहुराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगी जहाँ पाकिस्तान मौजूद है. इन तनावों के बावजूद, आयोजक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जूनियर हॉकी विश्व कप 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरै में सुचारू रूप से चले.

पाकिस्तान के हटने के साथ भारत सहित उनके समूह की टीमों को एक संशोधित प्रतियोगिता कार्यक्रम का सामना करना पड़ेगा, जबकि प्रशंसक इस बात पर कड़ी नज़र रखेंगे कि टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ता है. पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप उभरते सितारों के लिए एक प्रमुख मंच बना हुआ है, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने और हॉकी के सबसे बड़े मंचों में से एक पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है.

