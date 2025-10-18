Home > खेल > कायर पाक ने ले ली 8 क्रिकेटरों की जान, एयरस्ट्राइक का शिकार हुए ‘अफगान की शान’; बने युद्ध जैसे हालात

Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तानी वायुसेना ने क्रिकेटरों पर हवाई बमबारी की, जिसमें आठ अफ़ग़ान खिलाड़ी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. दरअसल इस बात का खुलासा खुद अफगानिस्तान क्रिकेट

October 18, 2025

Pakistan Airstrikes Afghanistan: इस समय पाक-अफगानिस्तान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. लगातार एक दूसरे पर एयरस्ट्राइक की जा रही हैं. वहीं जब मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा था और सीजफायर पर सहमति बन गई थी, उसके बाद भी पाक ने अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर दिया. जिसके चलते कई मासूमों की जान चली गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं. पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़ग़ानिस्तान की धरती पर हवाई हमला किया है. सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी वायुसेना ने क्रिकेटरों पर हवाई बमबारी की, जिसमें आठ अफ़ग़ान खिलाड़ी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. दरअसल इस बात का खुलासा खुद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है. बताया जा रहा है कि मैच के बाद जब खिलाड़ी घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी पाकिस्तान ने उन पर बमबारी कर दी.

शहीद हुए क्रिकेटर 

इस हमले के बाद अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में मारे गए क्रिकेटर क्लब स्तर के क्रिकेटर थे. अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने टोलो न्यूज़ को बताया कि अफ़ग़ानिस्तान के पक्तिका में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए बम विस्फोट में आठ क्लब स्तर के क्रिकेटर शहीद हो गए और चार अन्य घायल हो गए. ये खिलाड़ी मैच के बाद पक्तिका के केंद्र, शराना से अरगुन ज़िले लौट रहे थे, तभी उन पर बम हमला किया गया.

जानिये क्या बोला अफगान बोर्ड 

इसके अलावा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए अफगान क्रिकेटरों की मौत पर दुख जताया है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में क्रिकेटरों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, “अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पक्तिका प्रांत के उरगुन ज़िले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें आज शाम (शुक्रवार) पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायराना हमले का निशाना बनाया गया.” हालाँकि, अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने केवल तीन खिलाड़ियों की मौत की पुष्टि की है.

