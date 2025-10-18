India vs Australia 1st ODI 2025: पर्थ में बारिश की संभावना, मैच में खलल डाल सकता है मौसम!

India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला पर्थ में एक बार फिर रोमांच के स्तर को बढ़ाने वाला है. तेज़ और उछालभरी पिच बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों के लिए चुनौती पेश करेगी, वहीं मौसम की वजह से बारिश मैच में खलल डाल सकती है. नई कप्तानी में शुभमन गिल और उनकी टीम इस हाई-वोल्टेज टक्कर में कैसे खेलेगी, ये देखने लायक होगा. आइए जानते हैं पर्थ की पिच का हाल, मौसम की संभावनाएं,

मौसम की बात करें तो, मैच के दिन पर्थ में दिन में 60 प्रतिशत और रात में 40 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है. इसका मतलब है कि बादल छाए रहेंगे और तेज़ गेंदबाज़ों को ज़्यादा मदद मिल सकती है. बल्लेबाज़ों को इस दौरान सावधानी से खेलना पड़ सकता है. ऑस्ट्रेलिया में सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है और इस दौरान बारिश होना आम बात है. इसलिए, यह कहना सही होगा कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है.

पिच रिपोर्ट

पर्थ को दुनिया की सबसे खतरनाक, तेज़ और उछाल वाली सतहों में से एक माना जाता था. हालाँकि, ऑप्टस स्टेडियम में ड्रॉप-इन पिचों का इस्तेमाल किया गया था. कहा जाता है कि WACA की वही पिच वहाँ से लाकर पर्थ स्टेडियम में बिछाई गई थी. यह सतह भी उछालभरी है और तेज़ गेंदबाजों के लिए मददगार है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच की गति और उछाल कम होती जाती है, जिससे बल्लेबाजी आसान हो जाती है. ऐसे में, टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुन सकता है. पर्थ की पिच की ताज़ा तस्वीरों में पिच पर घास दिखाई दे रही है, जो तेज़ गेंदबाजों को खुश कर सकती है.

आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मैच कल, 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच एक रीमैच माना जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमें छह महीने बाद कोई वनडे मैच खेलेंगी. भारतीय टीम ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 2020-21 में खेली थी, जहाँ उसे 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. यह टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया से हिसाब बराबर करने का अच्छा मौका है.

