INDIA vs AUSTRALIA: पहले ODI की प्लेइंग इलेवन का हुआ ऐलान, इन 11 खिलाड़ियो को मिलेगा मौका!

रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस सीरीज में वापसी होने वाली है. इन दोनों दिग्गज़ों ने जो आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था. ऐसे में भारतीय फैंस इस खास सीरीज को देखन को इंतज़ार काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं.

By: Pradeep Kumar | Published: October 18, 2025 8:10:49 AM IST

IND vs AUS Playing 11 For First ODI: टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना. ये सीरीज काफी ज़्यादा खास होने वाली है. रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस सीरीज में वापसी होने वाली है. इन दोनों दिग्गज़ों ने जो आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था. ऐसे में भारतीय फैंस इस खास सीरीज को देखन को इंतज़ार काफी बेसब्री के साथ कर रहे हैं. इस सीरीज़ का पहला मैच 19 अक्टूबर को पर्थ के मैदान में खेला जाएगा. शुभमन गिल पहली बार वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे और रोहित शर्मा एक आम खिलाड़ी की तरह टीम में खेलेंगे. तो ऐसे में पहले वनडे मैच के लिए कैसी हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन, चलिए जानते हैं?

कौन-कौन करेगा ओपनिंग?

टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने के लिए नए कप्तान और पुराने कप्तान की जोड़ी मैदान पर उतरेगी. रोहित शर्मा और शुभमन गिल भारतीय टीम को तेज़-तर्रार शुरुआत देने की कोशिश करेंगे. रोहित ने आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था, जिसमें उन्होंने 76 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. रोहित अपने जाने पहचाने अंदाज में पहले 10 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे.

नंबर-3 पर खेलेंगे कोहली

विराट कोहली नंबर-3 पर आएंगे और अपने बल्ले का दम दिखाएंगे. ऑस्ट्रेलिया में पिच पर बाउंस ज़्यादा होगा, जो कोहली को काफी पसंद है. ऐसे में कोहली का बल्ला चल सकता है. कोहली के वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 302 मैचों की 290 पारियों में 14181 रन बनाए हैं. कोहली को सिर्फ 54 रन बनाने हैं, ऐसा करते ही वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आने के बहुत ज्यादा चांस है. 

मिडिल ऑर्डर में होगी माथापच्ची!

वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में नंबर-4 पर उतरते हुए नज़र आएंगे. वो मिडिल आर्डर के माहिर बल्लेबाज हैं. अय्यर ने 70 वनडे की 65 पारियों में 2845 रन बनाए हैं. वनडे में उनका बेस्ट स्कोर 128 रन है. अय्यर के बाद  कीपर के तौर पर केएल राहुल खेल सकते हैं, जो 5वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा नहीं हैं तो ऐसे में ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी छठे नंबर पर खेल सकते हैं, वह डेथ ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और अगर शुरूआती विकेट जल्दी गिर गए तो संभलकर भी खेल सकते हैं. वह स्पिन और तेज गेंदबाजी को भी अच्छे से खेलते हैं, और साथ ही साथ मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं. 

किस-किस गेंदबाज़ को मिलेगा मौका?

स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया अक्षर पटेल को मौका दे सकती है, क्योंकि इस सीरीज में रवींद्र जडेजा को नहीं चुना गया है. तो जड्डू की जगह अक्षर पटेल खेलेंगे. इसके अलावा दूसरे स्पिन गेंदबाज़ के तौर पर कुलदीप यादव को मौका मिल सकता है. वहीं तेज़ गेंदबाज़ों की बात करें तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर मुकाबलों में तीन पेसर और एक मीडियम पेसर के साथ उतरेगी. तेज़ गेंदबाज़ों में मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका दिया जा सकता है.

IND vs AUS: पहले ODI की संभावित प्लेइंग इलेवन
 
रोहित शर्मा , शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेट कीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा

