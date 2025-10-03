T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी
Home > खेल > T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी

T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी

ICC T20 World Cup 2026 Teams: अफ्रीका रीजन क्वालीफायर में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है. अब केवल तीन टीमें ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर से ही टूर्नामेंट में दाखिल होंगी.

By: Sharim Ansari | Published: October 3, 2025 2:59:47 PM IST

Namibia and Zimbabwe Qualified for T20 World Cup
Namibia and Zimbabwe Qualified for T20 World Cup

17 Teams Confirmed T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया का शानदार प्रदर्शन उनको टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दाखिला दिलवा चुका है. उन्होंने हरारे में आयोजित अफ्रीका रीजन क्वालीफायर के फाइनल में पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की. टी20 वर्ल्ड कप 2026 अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. इस मेगा टूर्नामेंट का आधिकारिक शेड्यूल अभी घोषित नहीं किया गया है.

नामीबिया की चौथी बार हुई एंट्री

नामीबिया ने पहले सेमीफाइनल में तंजानिया को 63 रनों से हराकर लगातार चौथी बार टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया. एक समय नामीबिया का स्कोर 41/4 था, लेकिन कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (55) और जेजे स्मिट (61)* के बीच 88 रनों की साझेदारी ने नामीबिया को 174/6 का स्कोर बनाने में मदद की. इसके बाद स्मिट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट लिए, जिससे तंजानिया 20 ओवर में 8 विकेट पर 111 रन ही बना सका.

इस बीच, पिछले टी20 वर्ल्ड कप से चूके ज़िम्बाब्वे ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व कप में जगह पक्की कर ली. ज़िम्बाब्वे ने दूसरे सेमीफाइनल में केन्या को सात विकेट से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जगह पक्की कर ली. केन्याई कप्तान धीरेन गोंदारिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला एक गलती साबित हुआ.

क्या भारतीय महिला टीम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से मिलाएगी हाथ? BCCI के सचिव ने किया बड़ा खुलासा

ब्रायन बेनेट का शानदार प्रदर्शन

केन्या 20 ओवर में 6 विकेट पर 123 रन ही बना सका. राकेप पटेल (65 रन) ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और जवाब में ज़िम्बाब्वे ने पांच ओवर बचे रहते लक्ष्य पूरा कर लिया. ज़िम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज़ ब्रायन बेनेट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 51 रन बनाए.

नामीबिया और ज़िम्बाब्वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने वाली क्रमानुसार 16वीं और 17वीं टीमें हैं. टी20 वर्ल्ड कप में 20 टीमों को भाग लेना है, यानी केवल तीन स्थान बचे हैं. इसका फैसला 8 से 17 अक्टूबर तक अल अमेरात में होने वाले ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालीफायर द्वारा लिया जाएगा. इस क्वालीफायर टूर्नामेंट में नौ टीमें हिस्सा ले रही हैं – पापुआ न्यू गिनी, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, नेपाल, जापान, ओमान, समोआ, कतर और कुवैत.

पहले क्वालीफाई कर चुकी टीमें

ज़िम्बाब्वे और नामीबिया के अलावा, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका, वेस्टइंडीज़, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और इटली पहले ही टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं.

Sai Kishore Statement about MS Dhoni: पूर्व CSK खिलाड़ी ने धोनी को लेकर कह दी बड़ी बात, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

October 5, 2025

अपने चेहरे के लिए सही नोज रिंग चुनें और दिखें...

October 5, 2025

पूजा में रखे नारियल को खाना चाहिए या नहीं? जानें...

October 5, 2025

रात के खाने में खाएं ये 7 व्यंजन, गैस से...

October 5, 2025

न क्रीम, न पार्लर, बस ये एक ड्रिंक और चेहरे...

October 5, 2025

इस करवा चौथ पर बनें सबसे ग्लैमरस सुहागन, पहनें ये...

October 5, 2025
T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी
T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी
T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी
T20 World Cup 2026: ज़िम्बाब्वे और नामीबिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किया क्वालीफाई, 3 टीमें अभी भी बाकी