सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर
Home > खेल > सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर

सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर

Asia Cup 2025 टूर्नामेंट में भारत से अपनी टीम की लगातार तीसरी हार से पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा काफी निराश दिखे. इसके चलते उन्होंने यह शर्मनाक हरकत की.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 29, 2025 10:33:34 AM IST

salman ali agha
salman ali agha

Ind vs Pak: रविवार (28 अगस्त, 2025) को टीम इंडिया ने यूएई के इंटरनेशनल स्टेडियम में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. विवादों से शुरू हुआ एशिया कप 2025 फाइनल मुकाबले तक जारी रहा. जहां एक और जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इन्कार कर दिया तो वहीं, एशिया कप फाइनल में हार के बाद उपविजेता चेक फेंकने पर पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की जमकर हूटिंग हुई. यह विवाद भी मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है. 

बताया जा रहा है कि पीसीबी प्रमुख और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी दबाव के चलते ही टीम इंडिया किसी अन्य ऑफिशियल से भी ट्रॉफी नहीं लेने दिया गया. बावजूद इसके भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया. खबर यह भी है कि मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी ग्राउंड से बाहर भिजवा दी. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सूत्रों के मुताबिक, मोहसिन नकवी खुद ट्रॉफी लेकर होटल में चले गए. यहां पर यह बता दें कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

बिना ट्रॉफी मनाया जश्न

उधर, पूरे टूर्नामेटं में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया मानो वे ट्रॉफी लेकर आ रहे हों. इसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वहीं, इस दौरान टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया. क्रिकेट इतिहास में यह पहला मौका है जब ऐसा लम्हा आया. 

विवादों में आए पाकिस्तान के कप्तान!

एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया से मिली करीबी हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने उपविजेता चेक फेंक दिया. इसे खेल भावना के खिलाफ बताया जा रहा है. 

वहीं, खिताबी मुकाबले में तिलक वर्मा हीरो रहे, जिन्होंने न केवल नाबाद 69 रनों की पारी खेली बल्कि अंत तक क्रीच पर टिके भी रहे.  इसके साथ ही तिलक वर्मा ने अपनी बैटिंग के दाम पर टीम इंडिया को 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. तिलक वर्मा ऐसे समय में बैटिंग करने आए, जब तीन विकेट भारत गंवा चुका था. वहीं, तिलक वर्मा की शानदार बैटिंग की बदौलत भारत ने पांच विकेट और दो गेंद शेष रहते 147 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. रिंकू सिंह 20वें ओवर चौथी गेंद पर चौका मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी. इससे पहले संजू सैमसन (24) और शिवम दुबे (33) के साथ क्रमशः 57 और 60 रनों की साझेदारी करते हुए भारत की जीत की नींव रखी. कुल मिलाकर तिलक वर्मा ने पाकिस्तान की चौंकाने वाली जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

बताया जा रहा है कि मैच के बाद के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रतिनिधि अमीनुल इस्लाम से उपविजेता का चेक प्राप्त करने के बाद निराशा में उसे फेंक दिया. इस दौरान दर्शकों ने इस पर उनकी हूटिंग की. वहीं, हार के बाद प्रतिक्रिया में सलमान आगा ने स्वीकार किया कि यह परिणाम  निगलने लायक नहीं था.

Asia Cup Presentation Ceremony Controversy: टीम इंडिया की जीत के बाद हुआ विवाद, भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से किया इंकार

Tilak Verma Profile: ‘वर्मा जी’ का बेटा आखिर क्यों बन गया पाकिस्तान में विलेन, पढ़िये तिलक की कामयाबी की Inside Story

Tags: asia cup 202IND VS PAKind vs pak finalpakistan captainSalman Ali Agha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर
सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर
सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर
सलमान ने कर दिया पाकिस्तान का ‘अपमान’, वीडियो देख शर्म से झुक जाएगा मुनीर-शरीफ का सिर