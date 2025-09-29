पाकिस्तान के इस खिलाड़ी को घर में घुसते ही पड़ेंगे जूते, कर दिया बड़ा कांड

IND VS PAK: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में जब पाकिस्तान के 10 विकेट 146 रन पर गिर गए तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम असानी से एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लेगी. भारत के लिए जीत बेहद आसान दिख रही थी. टूर्नामेंट में कमाल का प्रर्दशन करने वाले अभिषेक शर्मा जब बल्लेबाजी करने उतरें तो लग रहा था कि 15 ओवर में भी मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम कर लेगी. लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान की पूरी टीम जश्न मनाने लगी. वहीं भारत को बड़ा झटका लगा जब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फहीम अशरफ की गेंद पर कैच आउट हो गए. शर्मा 6 गेंदों में सिर्फ 5 रन बना सके.

20 रन पर गिर गए थे 3 विकेट

भारतीय फैंस को दूसरा झटका ठीक इसके बाद लगा जब भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव तीसरे ओवर के तीसरी गेंद पर शाहीन अफरीदी की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद शुभमन गिल की पारी भी पावरप्ले के अंदर खत्म हो गई. 20 रन पर भारत तीन विकेट गंवा चुका था. इसके बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने पारी संभाली. हालांकि 3 विकेट जल्दी गंवा चुकी भारतीय टीम इस समय मुश्किल में दिख रही थी. जिसके वजह से भारत के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे थे.

इसके बाद तिलक वर्मा और सैमसन ने भारतीय पारी को संभाली. दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई. अभी लग ही रहा था कि मैच भारत की तरफ मुड़ रहा है तभी 13वें ओवर में रनगति तेज करने की कोशिश में संजू आउट हो गए. सैमसन ने 21 गेंद पर 24 रन बनाए.

14 ओवर तक भारत के हाथ में 6 विकेट तो थे लेकिन रन सिर्फ 83 था. यानी रन रेट 6 से भी कम का आखिरी 36 गेंद में भारत को जीत के लिए 64 रन चाहिए थे. भारतीय टीम यहां दबाव में नजर आ रही थी. लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच का पूरा रूख बदल दिया.

15वें ओवर में बदल गया मैच का पूरा रूख

बता दें कि 15वें ओवर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को गेंद दिया गया. हारिस रऊफ की पहली गेंद पर ही शिवम दुबे ने चौका जड़ दिया. इसके बार रऊफ के तीसरे गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़ दिया. वहीं हारिस के आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने 6 रन जड़ कर मैच को भारत को भारत की तरफ मोड़ दिया. इस ओवर में भारत ने अपने खाते में कुल 17 रन जोड़े. इस ओवर के बाद पाकिस्तान के गेंदबाद दबाव में नजर आने लगे. यहीं से मैच का समीकरण बदलना शुरू हो गया. अब भारत को जीत के लिए 30 गेंदों में 47 रन चाहिए थे.

अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे 10 रन

हारिस रऊफ ने मुकाबले में 50 रन दिए. वो एशिया कप 2025 के फाइनल के सबसे महंगे गेंदबाज रहे. रऊफ ने 3.4 ओवर यानी 22 गेंदों में कुल 50 रन दिए. यही पाकिस्तान की हार का कारण बन गया. वहीं अंतिम ओवर में रऊफ गेंदबाजी करने आएं तब भारत को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे. रऊफ की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने 2 रन लिए वहीं दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार छक्का जड़ दिया. इसके बाद तिलक वर्मा ने एक रन लेकररिंकू सिंह को स्ट्राइक दे दिया. रिंकू सिंह का ये टूर्नामेंट का पहला और अंतिम गेंद होने वाला था यहां भारत को जीत के लिए सिर्फ एक रन चाहिए थे लेकिन रिंकू सिंह ने उसे अपने स्टाइल में खत्म किया. उन्होने रऊफ कि इस गेंद पर चौका जड़ कर भारत की जीत पक्की कर दी.