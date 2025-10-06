India-Pakistan Cricket: भारत-पाक मैच में दीप्ति-सिदरा आमने-सामने, गरमाया माहौल!

Ind-W vs Pak-W: ICC महिला वनडे विश्व कप में रविवार, 5 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ मैच सुर्ख़ियों में आ गया है. मैच के दौरान भारत ने एक बार फिर अपने कट्टर विरोधी पड़ोसी देश को हरा दिया. मैच काफी अफरा-तफरी भरा रहा और माहौल काफी गरमा गया. ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तानी बल्लेबाज सिदरा अमीन की तरफ एक जोरदार थ्रो मारा और फिर उन्हें घूरने लगीं. चोटिल होने के बाद अमीन को उम्मीद थी कि दीप्ति माफी मांग लेंगी. जब ऐसा नहीं हुआ, तो उनका रवैया देखने लायक था.

भारत और पाकिस्तान के बीच एक और क्रिकेट मैच खेला गया. एक बार फिर हरी जर्सी वाली टीम हार गई. यह महिला वनडे विश्व कप 2025 इस बार का ग्रुप स्टेज मैच था. पिछले 11 वनडे मैच पाकिस्तान पर भारी थे, और अब भारत ने लगातार 12वीं बार पाकिस्तान को हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने हरलीन देओल के 43 और ऋचा घोष के नाबाद 35 रनों की बदौलत 247 रन बनाए. क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा के तीन-तीन विकेटों की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को 43 ओवर में 159 रनों पर समेट दिया.

क्या था मामला ?

मैच के दौरान, पाकिस्तानी बल्लेबाज सिदरा अमीन और भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के बीच हाथापाई हो गई, हालांकि यह बहस आमने-सामने हुई थी. यह घटना पाकिस्तान की इनिंग के 34वें ओवर में हुई. दूसरी गेंद पर अमीन ने गेंद को कवर की ओर टैप किया और तेज़ी से सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़ीं. दीप्ति शर्मा ने गेंद उठाई और नॉन-स्ट्राइकर एंड की ओर फेंकी. अमीन उस दिशा में दौड़ रही थीं और गेंद उनके दाहिने पैर पर लगी.

गेंद लगने के बाद सिदरा ने दीप्ति की ओर देखा और उनकी प्रतिक्रिया अलग थी. पाकिस्तानी बल्लेबाज़ को उम्मीद थी कि दीप्ति गेंद फेंकने के बाद माफ़ी मांगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अंपायर ने भारतीय ऑलराउंडर से बात की, लेकिन दीप्ति ने माफ़ी नहीं मांगी. उन्होंने कंधे उचका दिए और अंपायर से पूछा भी कि अमीन उनके थ्रो के रास्ते में क्यों आ रहीं थी. यह घटना वहीं खत्म हो गई और आगे नहीं बढ़ी.

