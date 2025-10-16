Home > खेल > ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे

ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे

India vs Pakistan Viewership: 2025 महिला विश्व कप ने दर्शकों के नए रिकॉर्ड स्थापित किए, 13 मैचों में 6 करोड़ से ज्यादा फैंस ने देखा। भारत-पाक मैच बना अब तक का सबसे ज्यादा देखा गया महिला क्रिकेट मैच.

By: Sharim Ansari | Published: October 16, 2025 9:41:22 PM IST

India vs Pakistan Women breaks Viewership Records
India vs Pakistan Women breaks Viewership Records

viewership record womens cricket: ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत रिकॉर्ड तोड़ दर्शकों के साथ हुई है, जो महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. ICC और JioHotstar के आंकड़ों के मुताबिक़, टूर्नामेंट के पहले 13 मैचों को 6 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने देखा, जो 2022 के संस्करण की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है. कुल देखने का समय बढ़कर 7 अरब मिनट हो गया, जो पिछले टूर्नामेंट से बारह गुना ज़्यादा है.

इतने लोगों ने देखा मैच

5 अक्टूबर को India vs Pakistan मैच ने एक नया मुकाम पाया है और यह अब तक का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला महिला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बन गया. इस मैच को 2.84 करोड़ दर्शकों ने देखा और 1.87 अरब मिनट का देखने का समय मिला.

एक और ख़ास बात 12 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच में देखने को मिली, जिसे JioHotstar पर 48 लाख दर्शकों ने देखा, जो महिला क्रिकेट के लिए अब तक का एक और उच्चतम स्तर है. टेलीविज़न रेटिंग ने भी दर्शकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाया. भारत बनाम पाकिस्तान मैच ICC महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में लीग स्टेज का सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला मैच बन गया.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया का Perth में वनडे में जीत का खाता अब तक खाली, भारत के सामने दबाव में मेज़बान

कितने प्रतिशत हुई वृद्धि ?

पहले 11 मैचों, जिनमें भारत के श्रीलंका, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबले शामिल हैं, की कुल पहुंच 72 मिलियन दर्शकों तक पहुंची, जो पिछले संस्करण की तुलना में 166% की वृद्धि दर्शाता है. देखने के मिनट 327% बढ़कर 6.3 बिलियन हो गए, जो एक चौंका देने वाला आंकड़ा है.

भारत के मैचों का प्रसारण कई भाषाओं में किया जा रहा है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ शामिल हैं, साथ ही पहली बार भारतीय सांकेतिक भाषा में भी फीड उपलब्ध है, जो समावेशी पहुंच के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

ICC महिला विश्व कप 2025 महिला क्रिकेट के लिए नए मानक स्थापित कर रहा है, जिसमें फैंस की भागीदारी और रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या भारत और उसके बाहर इस खेल के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती है.

यह भी पढ़ें: Paras Dogra ने 32 शतक लगा रचा इतिहास, रणजी ट्रॉफी में दूसरे नंबर पर पहुंचे

Tags: home-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके

October 16, 2025

यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!

October 16, 2025

धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के...

October 16, 2025

धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन...

October 16, 2025

घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!

October 16, 2025

T20I में सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने वाली टॉप 10...

October 16, 2025
ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे
ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे
ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे
ICC Womens World Cup Viewership: भारत-पाकिस्तान मैच में हुई व्यूज़ की बारिश, आंकड़े देख हैरान हो जाएंगे