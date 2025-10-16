IND vs AUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलिया का Perth में वनडे में जीत का खाता अब तक खाली, भारत के सामने दबाव में मेज़बान

Perth Ground Record: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच शनिवार, 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि लगभग छह महीनों में यह पहली बार होगा जब टीम इंडिया के दो स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली नीले रंग की जर्सी में नज़र आएंगे. दोनों टीमों के बीच कुल 3 वनडे मैच होने हैं, जिसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज़ भी खेली जाएगी. आइए जानते हैं पर्थ के उस मैदान का रिकॉर्ड जहां यह मैच खेला जाएगा.

क्या रहा है रिकॉर्ड पर्थ का ?

मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इस मैदान पर कुल 3 वनडे मैच खेले हैं. तीनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया का इस मैदान पर आखिरी वनडे मैच नवंबर 2024 में था, जब पाकिस्तान ने उसे 8 विकेट से हराया था. इससे पहले, 2018 में ऑस्ट्रेलिया को इसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से भी हार का सामना करना पड़ा था. यानी इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का वनडे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है.

दूसरी ओर, जहां तक भारतीय टीम की बात है, तो भारत ने इस मैदान पर एक भी वनडे मैच नहीं खेला है. टीम इंडिया 19 अक्टूबर को इसी मैदान पर अपना पहला वनडे मैच खेलेगी.

भारतीय टीम पधार चुकी है ऑस्ट्रेलिया

गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम वनडे सीरीज़ के लिए गुरुवार सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंची. खिलाड़ियों ने पर्थ के मैदान पर जमकर अभ्यास किया. रोहित और कोहली के अभ्यास के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. यह वनडे सीरीज़ रोहित और विराट की 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों और योजना के लिए भी बेहद अहम है.

ये होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, के एल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल

कब और कहां होने हैं मुक़ाबले

पहला वनडे – 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा वनडे – 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा वनडे – 25 अक्टूबर, सिडनी

पहला टी20 – 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा टी20 – 31 अक्टूबर, मेलबर्न

तीसरा टी20 – 2 नवंबर, होबार्ट

चौथा टी20 – 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट

पांचवां टी20 – 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

