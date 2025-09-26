फाइनल में भारत की होगी हार? आंकड़े देख पाकिस्तान में जश्न का माहौल

Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. क्योंकि पाकिस्तान ने गुरुवार को दुबई में बांग्लादेश को 11 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली. अब रविवार को भारत और पाकिस्तान पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होंगे. यह पाकिस्तान की सुपर-4 में दूसरी जीत रही और अब दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में तीसरी बार भिड़ेंगी.

पाकिस्तान के कप्तान ने कही ये बात

मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि हम बहुत उत्साहित हैं. हमें पता है कि क्या करना है. हमारी टीम किसी को भी हराने में सक्षम है और हम रविवार को भारत को हराने की पूरी कोशिश करेंगे.

बता दें कि कल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया था. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रन बनाया. बांग्लादेश की ओर से टास्किन अहमद ने शानदार गेंदबाज़ी करते हुए 3 विकेट लिए. रिषाद हुसैन और महेदी हसन ने 2-2 विकेट चटकाए. वहीं पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही. साहिबजादा फ़रहान 4 रन पर आउट हुए और साइम अय्यूब टूर्नामेंट में चौथी बार शून्य पर लौटे. फ़खर ज़मान ने 13 रन और कप्तान सलमान अली आगा ने 19 रन बनाए. मोहम्मद हारिस (31 रन) और मोहम्मद नवाज़ (25 रन, 15 गेंद, 2 छक्के, 1 चौका) की सातवें विकेट की अहम साझेदारी ने पाकिस्तान को संभाला.

जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 124/9 ही बना सका. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज़ शाहीन शाह अफरीदी ने 17 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं हारिस रऊफ ने 33 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. शमीम हुसैन ने 25 गेंदों पर 30 रन बनाए और सैफ हसन ने 18 रन जोड़े. शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें दो बार जीवनदान मिला ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए बनाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

फाइनल में भारत की हालत खराब

बता दें कि यह 13वीं बार होगा जब भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी टूर्नामेंट या त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में आमने-सामने होंगे। पिछले 12 मुकाबलों में से पाकिस्तान ने आठ बार जीत हासिल की है, जबकि भारत केवल चार बार। पिछली बार दोनों टीमें खिताब के लिए 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ी थीं, जहां पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी. भारत ने आखिरी बार 2007 टी20 विश्व कप में जीत हासिल की थी.