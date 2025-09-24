Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान
Home > खेल > Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान

Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान

IND vs BAN Dubai International Cricket Stadium: भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में मौसम एक अहम भूमिका निभा सकता है. दुबई में मैच के दिन आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. जानिए इस लेख में मौसम का पूर्वानुमान.

By: Sharim Ansari | Published: September 24, 2025 3:45:44 PM IST

Ind vs Ban Weather Report
Ind vs Ban Weather Report

 India vs Bangladesh T20I Match Weather Forecast: आज यानी बुधवार 24 सितंबर को एशिया कप 2025 के सुपर 4 का चौथा होने जा रहा है, जिसमें भारत और बांग्लादेश आमने-सामने होंगे. यह दोनों टीमों का दूसरा सुपर 4 का मुक़ाबला होगा. भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था. इससे पहले, उसने ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीते थे और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रही थी. भारत ने ग्रुप स्टेज में UAE, पाकिस्तान और ओमान को धुल चटाई थी.

पिछले मैचों में कैसा रहा बांग्लादेश का प्रदर्शन ?

बांग्लादेश को श्रीलंका के खिलाफ हुए ग्रुप स्टेज के पहले ही मैच में हाथ धोना पड़ा था और ग्रुप B के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रहा. बांग्लादेश ने हांगकांग और अफगानिस्तान को हराया था. सुपर 4 राउंड की शुरुआत बांग्लादेश ने ज़बरदस्त तरीके से की थी. बांग्लादेश ने सुपर 4 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया था. अब जब श्रीलंका सुपर 4 राउंड में अपने दो मैच हार चुका है, ऐसे में India vs Bangladesh मैच काफी अहम हो गया है. इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह बना लेगी. सुपर 4 स्टेज में भारत के 2 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +0.689 है. बांग्लादेश के भी 2 अंक हैं, जबकि उनका नेट रन रेट +0.121 है.

भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना

IND vs BAN दुबई के मौसम का पूर्वानुमान

मैच के दिन आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. AccuWeather के मुताबिक, दिन चढ़ने के साथ बादल और घने होते जाएंगे. सुबह का तापमान लगभग 26°C रहेगा, जो दोपहर तक थोड़ा बढ़कर 27°C हो जाएगा, जो क्रिकेट के लिए एकदम सटीक है. शाम को बादल छाए रहने और तापमान 23°C तक गिरने की उम्मीद है. बारिश की कोई संभावना नहीं है.

भारतीय टीम के खिलाड़ी: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

बांग्लादेश टीम के खिलाड़ी: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्किन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफुद्दीन, नुरुल हसन, रिशाद हुसैन.

India vs Bangladesh: सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट जानकारी, कब, कहां और कैसे देखें

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान
Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान
Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान
Asia Cup 2025 T20I: बादलों की छांव में होगी भारत-बांग्लादेश की टक्कर? जानिए मौसम का पूर्वानुमान