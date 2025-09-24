India vs Bangladesh: सुपर 4 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट जानकारी, कब, कहां और कैसे देखें

Asia Cup 2025: भारत बुधवार को एशिया कप 2025 के अपने दूसरे सुपर 4 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जीत की लय को जारी रखना चाहेगा. यह एक बेमेल मुकाबला लगता है, क्योंकि भारत ने अपने 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में से बांग्लादेश को 16 बार हराया है, लेकिन इस बार बांग्लादेश के गेंदबाज़ों कि फिरकियों के कारण कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं.

दोनों टीमों का विश्लेषण

भारत की बल्लेबाजी एक बड़ी ताकत रही है, खासकर सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं. अभिषेक इस टूर्नामेंट में लगभग 210 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, जबकि गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार पारी के बाद अपना स्ट्राइक रेट 150 के पार पहुंचाया है. उनकी बेहतरीन शुरुआत ने बड़े स्कोर की बुनियाद रखी है, जिसे बांग्लादेश को रोकना होगा.

बांग्लादेश का सबसे अच्छा दांव पहले गेंदबाजी करना और महेदी हसन, रिशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान की अपनी स्पिन तिकड़ी का इस्तेमाल करके बीच के ओवरों में भारत को धीमा करना है. IPL के अपने अनुभव के साथ, मुस्तफिजुर डेथ ओवरों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

भारत के लिए चिंता का एक विषय तिलक वर्मा का स्पिन के ख़िलाफ़ हाल ही में गिरता हुआ फ़ॉर्म है. 2024 में जहां उन्होंने स्पिनरों पर दबदबा बनाया, वहीं 2025 में उनके आंकड़े गिर गए हैं और सिर्फ़ 115 स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. मिडिल आर्डर में संजू सैमसन और रिंकू सिंह के साथ बांग्लादेश के धीमे गेंदबाज़ों को संभालना उनको भरी पड़ सकता है.

टीम इंडिया के खिलाड़ी

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

बांग्लादेश टीम के खिलाड़ी

लिट्टन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन.

कब, कहां और कैसे देखें Ind vs Ban का सुपर 4 ?

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच बुधवार, 24 सितंबर को रात 8:00 बजे IST पर खेला जाएगा. टॉस शाम 7:30 बजे IST पर होगा.

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच का लाइव ब्रॉडकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

SonyLIV ऐप और वेबसाइट भारत बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर 4 मैच का सीधा प्रसारण करेगी. यह मैच OTTplay ऐप पर भी उपलब्ध होगा.

