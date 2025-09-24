भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना
Home > खेल > भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना

भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना

IND VS PAK: चलिए जानते हैं वह सभी संभावित परिदृश्य जिनसे भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एशिया कप 2025 में आमने-सामने आ सकते हैं।

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 24, 2025 2:41:36 PM IST

IND VS Pak
IND VS Pak

IND VS PAK: 21 सितंबर को भारत ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान को दूसरी बार हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की. टीम इंडिया ने 6 विकेट और 7 गेंदें शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया. भारत ने ग्रुप चरण के बाद पाकिस्तान को सुपर-4 के अपने पहले मुकाबले में हराया था. अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में तीसरी बार भिड़ सकते हैं? हम यहां पर हर उस सिनेरियो पर बात करेंगे जिनसे भारत और पाकिस्तान एक बार फिर एशिया कप 2025 में आमने-सामने आ सकते हैं.

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान तीसरी बार कैसे भिड़ सकते हैं?

इस सीजन में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से भिड़ंत के लिए दोनों टीमों को 2025 एशिया कप फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई करना होगा। भारत और पाकिस्तान दोनों ग्रुप ए में शीर्ष 2 टीमों के रूप में सुपर 4 में पहुंच गए हैं। सुपर 4 के बाद टॉप दो टीमें फ़ाइनल में पहुंचेंगी।

सुपर-4 में कौन सी टीमें खेल रही हैं?

  • भारत

  • पाकिस्तान

  • श्रीलंका 

  • बांग्लादेश 

कैसे मिलेगी फाइनल की टिकट? 

बता दें कि एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने अभी तक एक भी मैच गंवाया नहीं है. टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है और फाइनल की ओर बढ़ती दिख रही है. वहीं पाकिस्तान की राह थोड़ी कठिन है. भारत से दोनों मैच हारने के बाद पाकिस्तान ने केवल ओमान और यूएई जैसी सहयोगी टीमों को हराया है. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ अपने हालिया मैच में पाकिस्तान ने रोमांचक अंदाज़ में 5 विकेट से जीत हासिल की. अब उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी सुपर-4 मैच जीतना होगा. भारत के लिए बांग्लादेश पर जीत लगभग फाइनल का टिकट पक्का कर सकती है.

यानी भारत यदि भारत अपने दोनों शेष मैच जीत लेता है तो वे फाइनल में होंगे। वहीं यदि पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है और बांग्लादेश भारत से हार जाता है, तो पाकिस्तान भी फाइनल में पहुंच जाएगा।

Shreyas Iyer: श्रेयस अय्यर ने लिया बड़ा फैसला, नहीं खेलना चाहते टेस्ट क्रिकेट, BCCI को दी सूचना

एशिया कप 2025 सुपर-4 शेड्यूल और नतीजे

मैच टीमें तारीख स्थान परिणाम
13 श्रीलंका vs बांग्लादेश 20 सितम्बर दुबई बांग्लादेश ने 4 विकेट से जीता
14 भारत vs पाकिस्तान 21 सितम्बर दुबई भारत ने 6 विकेट से जीता
15 पाकिस्तान vs श्रीलंका 23 सितम्बर अबू धाबी पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीता
16 भारत vs बांग्लादेश 24 सितम्बर दुबई
17 पाकिस्तान vs बांग्लादेश 25 सितम्बर दुबई
18 भारत vs श्रीलंका 26 सितम्बर दुबई
19 फाइनल (TBD vs TBD) 28 सितम्बर दुबई

सुपर-4 अंक तालिका (Asia Cup 2025)

रैंक टीम खेले जीते हारे NR अंक NRR
1 भारत 1 1 0 0 2 +0.689
2 पाकिस्तान 2 1 1 0 4 +0.226
3 बांग्लादेश 1 1 0 0 2 +0.121
4 श्रीलंका 2 0 2 0 0 -0.590

भारत-पाकिस्तान अगली बार कब खेल सकते हैं?

रविवार को भारत की सुपर 4 में जीत के बाद, भारत और पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक बार फिर आमने-सामने हो सकते हैं. बशर्ते दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएं। यदि भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो उनकी भिड़ंत 28 सितम्बर, 2025 को दुबई में एशिया कप फाइनल में होगी।

Asia Cup Super Fours: भारत को कोई भी टीम हरा सकती है, बांग्लादेशी कोच ने कह दी बड़ी बात

Tags: asia cup 2025Asia Cup 2025 finalIND vs PAK final 2025India Pakistan rivalry Asia Cupndia vs Pakistan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रोटीन का भंडार और वेजिटेरियंस के लिए वरदान से कम...

September 25, 2025

जानें गांधी जी के बारे में 10 चौंका देने वाली...

September 25, 2025

Aparajita Benefits जादुई हैं नीले रंग का अपराज‍िता फूल! सेहत...

September 25, 2025

एशिया कप के टॉप 10 भारतीय बल्लेबाज़

September 25, 2025

अब बिना ओवन और मैदे के मिनटों में घर पर...

September 25, 2025

घर के बगीचे में बढ़ रहा है बंदरों का आतंक,...

September 25, 2025
भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना
भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना
भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना
भारत नहीं ये टीम तोड़ सकती है पाक के फाइनल का सपना, जानें इंडिया और पाकिस्तान के तीसरी बार भिड़ने की कितनी संभावना