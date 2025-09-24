ICC Suspends USA: यूएसए क्रिकेट की सदस्यता निलंबित, आईसीसी का बड़ा फैसला

ICC Membership Suspension: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने USA क्रिकेट की सदस्यता निलंबित कर दी है, जिससे खेल की सुरक्षा और एथलीटों के हितों की रक्षा की जा सके. इसमें क्रिकेट की ओलंपिक संभावनाएं भी शामिल हैं. यह फैसला 23 सितंबर को ICC द्वारा एक आधिकारिक बयान में घोषित किया गया था.

बयान में कहा गया कि पिछले एक साल में मामलों गहराई से देखने और प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत के बाद, ICC ने आज USA क्रिकेट की ICC सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की पुष्टि की है. इसमें आगे कहा गया कि यह निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन खेल के लंबे समय के हितों की रक्षा के लिए यह एक अहम कदम है.

निलंबन की वजह

ICC ने USA क्रिकेट को अपने नियमों का बार-बार उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है. इनमें प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्थापित करने में विफलता और यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक और पैरालंपिक कमिटी (USOPC) के साथ नेशनल गवर्निंग बॉडी का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में प्रगति न करना शामिल है. बयान में कहा गया कि ICC द्वारा लिया गया यह फैसला, ICC के संविधान के तहत ICC सदस्य के रूप में USA क्रिकेट द्वारा अपने कर्तव्यों के बार-बार उल्लंघन के आधार पर लिया गया है.

USA क्रिकेट की कुछ कार्रवाइयों ने अमेरिका और दुनिया भर में क्रिकेट की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया है. ICC का दावा है कि उसने USA क्रिकेट को सदस्यता की ज़रूरतें पूरी न करने के लिए सबसे पहले 2024 में चेतावनी दी थी और उन्हें समस्याओं को ठीक करने के लिए 12 महीने का समय दिया था. जुलाई 2025 में किए गए वादों के बाद भी, समस्याएं बनी रहीं, जिससे ICC को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा. संगठन ने पहले USA क्रिकेट को चेतावनी दी थी कि वह ऐसे कदम न उठाए जिनसे क्रिकेट की ओलंपिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचे या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे.

अभी भी ICC आयोजनों में भाग ले सकती हैं USA की राष्ट्रीय टीमें

निलंबन के बावजूद, USA की नेशनल टीमों को अभी भी ICC आयोजनों में भाग लेने की अनुमति होगी, जिसमें 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारियां भी शामिल हैं. ICC खिलाड़ियों का समर्थन करने और ओलंपिक में शामिल होने की दिशा में गति बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से USA टीमों के प्रशासन का प्रबंधन करेगा.

ICC की Normalisation Committee USA क्रिकेट को उसकी सदस्यता बहाल करने के लिए आवश्यक बदलावों के बारे में मार्गदर्शन करेगी. इन बदलावों में प्रशासन, संचालन और ICC स्टैंडर्ड्स के समग्र अनुपालन में सुधार शामिल हैं. ICC के अनुसार, कमिटी प्रगति की निगरानी करेगी और USA क्रिकेट को ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए सलाह देगी.

