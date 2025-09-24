Asia Cup Super Fours: भारत को कोई भी टीम हरा सकती है, बांग्लादेशी कोच ने कह दी बड़ी बात

Bangladesh Coach Phil Simmons ने मंगलवार को घोषणा की कि कोई भी टीम भारत को हरा सकती है क्योंकि उनकी टीम एशिया कप टी20 के सुपर 4 मुकाबले में टूर्नामेंट की फेवरेट टीम से मुक़ाबले के लिए तैयार है.

भारत टूर्नामेंट में शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन श्रीलंका पर छह विकेट की शानदार जीत के बाद बांग्लादेश भी फॉर्म में आ गया है. टीम इस फॉर्म को अपने अहम मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी.

सिमंस ने बताया कि हर टीम में भारत को हराने की काबिलियत है. यह खेल उस दिन खेला जाता है, न कि इस आधार पर कि पिछला प्रदर्शन कैसा रहा. यह तीन- साढ़े तीन घंटे की अवधि में होने वाले मैच पर निर्भर करता है. उन्होंने आगे कहा कि हम अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे और भारत से गलतियां करवाने की उम्मीद करेंगे. इसी तरह हम मैच जीतते हैं.

खेल का आनंद लेते हुए, मगर काबू में रहकर खेलेंगे

हर मैच को लेकर हाइप होती है, खासकर भारत से जुड़े मैचों को लेकर, क्योंकि वे दुनिया की नंबर वन टी20 टीम हैं. हम इस लहर पर सवार होकर, पल का आनंद लेंगे और खेल का भरपूर स्वाद चखेंगे. यही हमारा तरीका है, खुद का आनंद लेना और इसलिए अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना. पूरे टूर्नामेंट में नियंत्रित व्यवहार बनाए रखने वाले इस आम तौर पर शांत कोच ने अपने खिलाड़ियों को कंट्रोल रखने पर ज़ोर दिया.

सिमंस ने कहा कि मैं अपनी भावनाओं पर जितना हो सके काबू रखने का प्रयास करता हूं. हम यहां सिर्फ़ श्रीलंका को हराने के लिए नहीं हैं, बल्कि हम टूर्नामेंट जीतने के लिए हैं. जब तक हम बाहर नहीं हो जाते या पूरी जीत हासिल नहीं कर लेते, मुझे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और यह पक्का करना होगा कि ड्रेसिंग रूम में हर कोई पूरा ध्यान रखे.

पिच को लेकर सिमंस ने क्या कहा ?

उन्होंने कहा कि 40 ओवरों में मुझे विकेट में ज़्यादा फ़र्क़ नज़र नहीं आया. ये कुछ बेहतरीन पिचें हैं जो मैंने यहां देखी हैं. ज़मीन बल्लेबाज़ी के लिए बेहतरीन थी, जिसका मतलब था कि गेंदबाज़ों को सही प्रदर्शन करना होगा. मुझे नहीं लगता कि टॉस की कोई ख़ास अहमियत है. हालांकि, सिमंस ने व्यस्त शेड्यूल को लेकर चिंता जताई, क्योंकि बांग्लादेश को लगातार दो दिन (24 और 25 सितंबर) भारत और पाकिस्तान के साथ मुक़ाबला करना है.

उन्होंने अंत में कहा कि लगातार टी20 मैच, या यूं कहें कि वनडे मैच, खेलना बेहद चैलेंजिंग है. यह आदर्श नहीं है, लेकिन हमने पूरी तैयारी की है और कड़ी मेहनत की है. मेरा मानना है कि हमारे खिलाड़ी लगातार मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिर भी, किसी भी टीम से लगातार टी20 मैच खेलने के लिए कहना सही नहीं है. यह लोगों की समझ से कहीं ज़्यादा मुश्किल है.

