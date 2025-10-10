IND W vs SA W: टीम इंडिया को द.अफ्रीका ने 3 विकेट से हराया, वर्ल्ड कप के Points Table में कोहराम मचाया

महिला वर्ल्ड कप 2025 के अपने तीसरे मुकाबले में भारत की महिला टीम को हार का सामना करना पड़ा. द.अफ्रीका की महिला टीम के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय टीम को 3 विकेट से मात मिली. इससे पहले खेले गए दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज़ की थी, लेकिन द.अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारतीय टीम का विजयरथ थम गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया को पहले बल्लेबाज़ी करने का मौका मिला, भारतीय टीम पूरे के पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 49.1 ओवर में 251 रनों पर सिमट गई. द. अफ्रीकी टीम को 252 रनों का टार्गेट मिला था. द.अफ्रीका की टीम 142 रनों तक पहुंचने में अपने 6 विकेट गंवा चुका थी, लेकिन फिर इसके बाद आया कहानी ने ट्विस्ट, नादिन डी क्लर्क और क्लोए ट्रेयोन के बीच हुई 7वें विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी ने इस मैच की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया. द. अफ्रीका की टीम ने 48.5 ओवरों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया और टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में मिली अपनी पहली हार और द.अफ्रीका को लगाकार अपनी दूसरी जीत. भारतीय टीम की इस हार के साथ प्वाइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला.



इंडिया तीसरे नंबर पर काबिज

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में 10 मैच के बाद प्वाइंट्स टेबल में टीमों की स्थिति को देखा जाए तो उसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां 5 अंकों के साथ पहले नंबर पर है तो इंग्लैंड की टीम 4 अंक के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं टीम इंडिया तीन मैच में 2 जीत और एक हार के बाद अभी भी 4 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है, जिसमें उसका नेट रनरेट 0.953 का है. द. अफ्रीकी महिला टीम टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत के साथ अब चार अंकों के साथ चौथे नंबर पर 4 अंकों के साथ पहुंच गई है और उनका नेट रनरेट -0.888 का है.

पाकिस्तान सबसे नीचे आखिरी पायदान पर

वनडे वर्ल्ड कप 2025 में प्वाइंट्स टेबल में बाकी टीमों की स्थिति को देखा जाए तो उसमें बांग्लादेश की टीम 2 मैचों में एक जीत और एक हार के बाद अब दो अंकों के साथ पांचवें नंबर पर खिसक गया है. वही छठे नंबर पर दो मैचों में एक अंक के साथ श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम है. जबकि 7वें नंबर पर न्यूजीलैंड और अंतिम पायदान पर पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम है, जिसमें दोनों ही टीमों के अंकों का खाता अब तक नहीं खुल सका है.

