5 करोड़ की फिरौती, अंडरवर्ल्ड की धमकी… फिर भी Rinku Singh ने क्यों नहीं की शिकायत?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ रिंकू सिंह इन दिनों मैदान के बाहर बड़ी मुश्किल में फँस गए हैं. एशिया कप में अपने दमदार प्रदर्शन से सुर्खियाँ बटोरने वाले रिंकू अब एक ऐसी धमकी के घेरे में हैं जिसने क्रिकेट जगत को हिला दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और करोड़ों की रंगदारी की बात भी सामने आई है.

दरअसल, छह महीने पहले उनकी प्रमोशनल टीम को एक मैसेज भेजकर ₹5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी. मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, यह धमकी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के गिरोह “डी कंपनी” ने दी थी. इस बीच, अलीगढ़ पुलिस ने रिंकू के परिवार से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने न तो स्थानीय सुरक्षा मांगी और न ही कोई शिकायत दर्ज कराई. फिर भी, एहतियात के तौर पर उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

रिंकू सिंह ने दर्ज नहीं करवाई कोई शिकायत

मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक, रिंकू सिंह की प्रमोशनल टीम को फरवरी और अप्रैल के बीच तीन धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे. टीम ने वेस्टइंडीज के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद नावेद शामिल हैं. पूछताछ के दौरान उन्होंने यह बात कबूल की. ​​इस खुलासे के बाद, सीओ II कमलेश कुमार ने ओजेन सिटी स्थित रिंकू सिंह के घर जाकर उनके परिवार से बात की. परिवार ने भी रिंकू से बात की. हालाँकि, उन्होंने किसी सुरक्षा की माँग नहीं की. इसके बावजूद, महुआखेड़ा पुलिस तैनात कर दी गई है.

ज़ीशान सिद्दीकी को भी धमकी दी गई.

बता दें की दाऊद गिरोह के नाम से रिंकू सिंह को 6 महीने पहले ही धमकी मिली थी लेकिन इसके बावजूद ना तो रिंकू सिंह द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज की गई है ना ही कोई सुरक्षा मांगी गई है. दरअसल, मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी देने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि रिंकू की टीम को भी इसी गिरोह ने धमकी दी थी. उसे तीन धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे.

तीसरे संदेश में लिखा था, “रिमाइंडर, डी-कंपनी.” 5 फ़रवरी, 2025 को सुबह 7:57 बजे भेजे गए एक ईमेल में, नावेद ने लिखा, “मुझे उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे. मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे खुशी है कि आप केकेआर टीम के लिए खेल रहे हैं. रिंकू सर, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे और एक दिन अपने करियर के शिखर पर पहुँचेंगे. सर, मैं आपसे आर्थिक मदद करने का अनुरोध करता हूँ, अल्लाह आपको और भी तरक्की दे. इंशाअल्लाह.” दूसरा संदेश 9 अप्रैल की रात 11:56 बजे आया. इसमें लिखा था, “मुझे पाँच करोड़ रुपये चाहिए. मैं समय और जगह तय करके आपको बता दूँगा। कृपया पुष्टि करें.” 20 अप्रैल की सुबह 7:41 बजे भेजे गए तीसरे संदेश में बस इतना लिखा था, “रिमाइंडर, डी-कंपनी.”

जैसा का पुलिस ने बताया है यह धमकी फ़रवरी से अप्रैल तक दी गई है. इसके बाद कोई धमकी भरा ईमेल रिंकू सिंह की PR टीम को नहीं मिली है. और ना ही रिंकू सिंह ने इसकी शिकायत की है तो आखिर इस बात से क्या समझा जाए की रिंकू सिंह ने दाऊद गिरोह की मांग मान ली थी.

रिंकू सिंह कानपुर में हैं

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि क्रिकेटर रिंकू सिंह या उनके परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. यह कार्रवाई मुंबई क्राइम ब्रांच ने की है. रिंकू के परिवार से बात की गई है. उन्होंने अभी तक किसी सुरक्षा की मांग नहीं की है. अगर वे मांग करते हैं, तो सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. फिर भी, एहतियात के तौर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

