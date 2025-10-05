IND W vs PAK W Controversy: पाकिस्तानी कप्तान ने टॉस पर खुलेआम की बेईमानी, कुछ इस तरह खुली पोल, देखिए VIDEO
IND W vs PAK W: टॉस के वक्त भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना बीच मैदान पर पहुंचीं. टॉस का सिक्का भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के हाथ में था.

ind w vs pak w_toss controversy
ind w vs pak w_toss controversy

IND W vs PAK W Toss Controversy: महिला वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना की बेईमानी सभी के सामने आ गई. टॉस के वक्त फातिमा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया. फातिम की इस करतूत का खुलासा ICC की तरफ से पोस्ट किए गए सोशल मीडिया वीडियो में हुआ. 

कैसे की फातिमा ने बेईमानी?

टॉस के वक्त भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना बीच मैदान पर पहुंचीं. टॉस का सिक्का भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उछाला जिसमें फातिमा ने टेल्स पुकारा और उसे माइक के जरिए साफतौर पर सुना भी जा सकता है. इसके बाद मैच रेफरी शैंड्रे फ्रिट्ज ने हेड आने का कॉल किया और फिर पाकिस्तानी टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतने का दावा करने के साथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया. इस मैच में भारतीय महिला टीम पहले बल्लेबाज़ी कर रही है, लेकिन टॉस के वक्त हुए इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है. हालांकि टॉस के वक्त किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया लेकिन बाद में जब ICC ने टॉस का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया तो पूरी की पूरी सच्चाई सभी सामने आ गई. इसी वजह से अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम की कप्तानी फातिमा सना को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

हरमनप्रीत कौर ने नहीं मिलाया हाथ

इस मुकाबले में खेल से ज्यादा सभी फैंस का ध्यान बाकी होने वाली घटनाओं पर सबसे ज्यादा है, जिसमें टॉस के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक की पॉलिसी को अपनाते हुए हाथ नहीं मिलाया. भारतीय महिला टीम इस मैच में प्लेइंग 11 में एक बदलाव के साथ खेल रही है, जिसमें अमनजोत कौर जिनका पहले मुकाबले में काफी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, वह इस मैच के लिए पूरी तरह से फिट ना होने की वजह बाहर हैं, जिसमें उनकी जगह पर रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है. वहीं पाकिस्तानी महिला टीम ने भी अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है. भारतीय महिला टीम का वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड  काफी शानदार है. अब तक दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले खेले हैं और सभी में भारतीय टीम ने जीत हासिल की है.

