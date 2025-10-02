IND vs WI Jasprit Bumrah: बुमराह ने फेंकी ‘मिसाइल गेंदें’, विंडीज के बल्लेबाज़ों के छूटे पसीने, देखें VIDEO

Bumrah Missile Bowl: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है. इस टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमट गई. विंडीज का काम तमाम करने में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अहम किरदार निभाया. सिराज ने जहां 4 विकेट चटकाए तो वहीं बुमराह ने तीन बल्लेबाज़ो का शिकार किया. इसी दौरान जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसी गेंदें फेंकी जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया. बुमराह की ये गेंदें मिसाइल जैसी तेज़ और एकदम सटीक थी. वैसे भी जब गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथों में होती है तो अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों के हौसले पस्त हो जाते हैं और इस बार तो बूम…बूम के सामने थे वेस्टइंडीज के कमअनुभवी बल्लेबाज. जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में महज 42 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके 3 विकेट में खास बात ये रही कि दो शिकार उन्होंने उस गेंद पर चटकाए जो बल्लेबाजों के लिए खौफ का सबब है. बुमराह ने दो विकेट यॉर्कर पर झटके और ये दोनों यॉर्कर्स काफी खास थी. चलिए आपको बताते हैं कि क्यों खास रही ये दो गेंदें?

बुमराह की ये गेंदें हैं या मिसाइल?

बुमराह ने पहली पारी में 3 विकेट चटकाए. सबसे पहले उन्होंने ने वेस्टइंडीज के ओपनर जॉन कैम्पबल को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराकर आउट किया लेकिन इसके बाद उन्होंने जो दो विकेट लिए उसमें उन्होंने दोनों बल्लेबाज़ों को क्लीन बोल्ड किया और ये दोनों गेंदे यॉर्कर्स थी. बुमराह ने पहले तो जस्टिन ग्रीव्स को अपनी धार और रफ्तार से पस्त करते हुए यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. ये गेंद किसी मिसाइल की तरह एकदम सटीक और तेज़-तर्रार थी. जब तक बल्लेबाज़ का बल्ला नीचे आता तब तक तो बुमराह की ये मिसाइल विकेट उखाड़ चुकी थी. बुमराह एक विकेट लेकर कहां रुकने वाले थे. इसके बाद बुमराह ने एक और मिसाइल लोड की और इस बार उनका शिकार बने जोहान लाएन और नतीजा वहीं हुआ जो पहले हुआ था. एक बार फिर से बल्लेबाज़ क्लीन बोल्ड हो गया. बुमराह की ये दोनों गेंदें मिसाइल की तरह निकली और बल्लेबाजों के ऑफ स्टंप उड़ाते हुए ले गईं.

बुमराह जैसा कोई नहीं

इस मुकाबले की पहली पारी में 3 विकेट लेते ही बुमराह भारत में सबसे कम गेंदों में पचास टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह का स्ट्राइक रेट 42.4 है जो कि भारत में किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है. जसप्रीत बुमराह ने भारतीय सरजमीं पर सबसे कम गेंदों पर पचास विकेट झटकने का कमाल कर दिखाया है. ये खिलाड़ी 1747 गेंदों में पचास शिकार करने में कामयाब रहा.

