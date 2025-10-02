IND vs WI Bumrah Siraj Shines: सिराज और बुमराह ने अपना जलवा दिखाया, विंडीज को 162 रनों पर उड़ाया

MOHAMMAD SIRAJ: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच अहमदाबाद में टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इ़ंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) ने अपना दमखम दिखाया और विंडीज़ के 4-4 बल्लेबाज़ों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. दो मैचों की इस सीरीज़ के पहले मैच में टॉस जीता वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस (Roston Chase) ने. वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया.

वेस्टइंडीज के कप्तान ने पहले बल्लेबाज़ी का फैसला तो कर लिया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि उनका मुकाबला टीम इंडिया से है. जिस टीम के पास मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज़ हैं. विंडीज की टीम बैटिंग के लिए आई और सिराज ने सिर्फ 12 रन के स्कोर पर ही उन्हें पहला झटका दे दिया. पहला विकेट लेने के बाद सिराज कहां रुकने वाले थे. इसके बाद तो सिराज ने अपनी आग उगलती गेंदों से कहर बरपाया और वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों का पसीना छुड़ाया. सिराज और बुमराह की धार और रफ्तार के आगे वेस्टइंडीज की टीम 162 रनों पर सिमट गई

सिराज ने किया 4 बल्लेबाज़ों का शिकार

मोहम्मद सिराज ने सबसे पहले वेस्टइंडीज के ओपनर टेगेनारिन चंद्रपॉल को खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया और उन्हें चलता कर दिया. इसके बाद सिराज ने ब्रैंडन किंग को 13 रनों पर क्लीन बोल्ड कर दिया. इसके बाद सिराज ने एलिक अथानाजे को स्लिप पर के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाया. सिराज तीन विकेट ले चुके थे. अब उनकी नज़र फाइव विकेट हॉल पर टिक गई थी. इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज़ के कप्तान रोस्टन चेस को ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करवाया और अपना चौथा शिकार किया. सिराज इस मुकाबले में अपना फाइव विकेट हॉल पूरा करने से चूक गए, लेकिन उन्होंने विंडीज को 162 रनों पर समेटने में अहम किरदार निभाया.

बुमराह ने चटकाए 3 विकेट

एक तरफ से सिराज अपनी गेंदों से कहर बरपा रहे थे, तो दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी अपने गेंदों से करारा प्रहार कर रहे थे. बुमराह ने भी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज़ों का जमकर इम्तिहान लिया और 3-3 बल्लेबाज़ों का शिकार किया. ऐसे में भारत के दोनों तेज़ गेंदबाज़ों ने मिलकर 7 विकेट लिए. इसके अलावा कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए तो वहीं एक विकेट वॉशिंग्टन सुंदर के नाम रहा. इसके अलावा रवींद्र जडेजा और नितीश रेड्डी कोई भी विकेट नहीं चटका पाए.

