IND vs WI FIRST TEST PLAYING 11: विंडीज़ ने जीता टॉस, चुनी पहले बल्लेबाज़ी, गिल ने अचानक बदली प्लेइंग 11, तूफानी ऑलराउंडर को किया बाहर

IND vs WI: ये पहला मौका है जब शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपनी धरती पर टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं. इससे पहले गिल ने इंग्लैंड में भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली थी. वहां पर भारतीय टीम 2-2 से सीरीज़ को ड्रॉ करवाने में सफल रही थी.

October 2, 2025

IND vs WI First Test playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज़ के कप्तान रोस्टन चेस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने के फैसला किया. इसका मतलब साफ है कि टीम इंडिया इस मैच में आपको पहले गेंदबाज़ी करती हुई नज़र आएगी. इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से अक्षर पटेल को बाहर रखा गया है. टीम में 3-3 स्पिन गेंदबाज़ तो शामिल हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में अक्षर की जगह पर कुलदीप यादव को मौका दिया गया है. इसके अलावा देवदत्त पडिक्कल और प्रसिद्ध कृष्णा भी प्लेइंग 11 मेंं जगह नहीं बना पाए.

पहले टेस्ट के लिए INDIA की PLAYING 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साईं सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

पहले टेस्ट के लिए WEST INDIES की PLAYING 11

टेगेनारिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाजे, शाई होप, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेस (कप्तान), जोमेल वार्रिकन (उपकप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोहान लेने, जेडन सील्स.

बतौर कप्तान शुभमन का घर में पहला टेस्ट

ये पहला मौका है जब शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में अपनी धरती पर टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं. इससे पहले गिल ने इंग्लैंड में भारतीय टेस्ट टीम की कमान संभाली थी. 5 मैचों की उस टेस्ट सीरीज़ को भारतीय टीम 2-2 से ड्रॉ करवाने में सफल रही थी.

IND vs WI का टेस्ट रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अब तक 100 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 23 जीते और वेस्टइंडीज ने 30 मुकाबले अपने नाम किए हैं. हालांकि 47 मैच ड्रॉ रहे हैं. वहीं टीम इंडिया ने 13 घरेलू मैच जीते हैं. खास बात ये है कि वेस्टइंडीज ने साल 2002 के बाद से भारत में कोई भी टेस्ट नहीं जीता है. 

कैसे रहेगा पिच का मिज़ाज?

पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जाना है. हालांकि ये मैच हरी पिच पर हो सकता है. क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिच पर काफी घास देखी गई थी. ये लाल मिट्टी की पिच है, जिसपर थोड़ी बहुत खास रहने की उम्मीद है. घास के चलते शुरुआत में तेज गेंदबाजों को पिच से मदद मिल सकती है. हालांकि जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे स्पिन गेंदबाज़ों का जलवा भी देखने को मिल सकता है. वहीं अगर बात बल्लेबाज़ी की करें तो जो खिलाड़ी संयम और धैर्य से बल्लेबाज़ी करेगा जो इस पिच पर रनों का अंबार भी लगा सकता है. तो कुल मिलाकर ये बल्लेबाज़ों और गेंदबाज़ों दोनों के लिए स्पोर्टिंग विकेट रहने वाला है.

कैसे रहेगा मौसम का हाल?

अहमदाबाद में होने वाले इस मैच के दौरान बारिश खलल डाल सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद में 2 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) जारी है. हालांकि मैच के पहले दिन बारिश होने की पूरी आशंका है. हालांकि तीसरे और दूसरे दिन बारिश की आशंका काफी कम है. लेकिन चौथे और 5वें दिन बारिश फिर मैच में खलल डाल सकती है. 

