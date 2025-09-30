INDIA vs PAKISTAN MATCH: फिर होगा भारत-पाकिस्तान महामुकाबला, जानिए कब, कहां और किस दिन होगी सुपर फाइट?
IND vs PAK : एशिया कप 2025 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब हमें एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलने वाला है. चलिए आपको बताते हैं कि अब, कब, कहां और किस दिन होगा ये महामुकाबला?

By: Pradeep Kumar | Published: September 30, 2025 7:08:58 AM IST

India vs Pakistan: एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई और नौंवीं बार खिताब अपने नाम किया. खास बात ये है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम 3 बार टीम इंडिया के सामने आई और तीनों ही बार सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ने पाकिस्तानी टीम को धो डाला. लीग स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से पीटा, तो वहीं सुपर-4 स्टेज में पाकिस्तान को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. फाइनल मुकाबले में तो पाकिस्तान की टीम 5 विकेट से हारी. अब एशिया कप खत्म हो गया है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो आप गलत हैं. एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है और वो भी कुछ ही दिनों के बाद. जी हां, एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने वाली है. चलिए आपको बताते हैं कि अब, कब, कहां और किस दिन होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला?

फिर होगी IND vs PAK की जंग?

एशिया कप 2025 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है. इसका पहला मैच 30 सितंबर यानी मंगलवार को खेला जाएगा. पहले ही दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम मैदान पर नजर आएगी, वहीं दूसरा मुकाबला पाकिस्तान से होगा. महिला वनडे विश्व कप के पहले मैच में भारत और श्रीलंका की महिला टीमें भिड़ने जा रही हैं. ये मैच गुवाहटी में होगा और भारतीय समय अनुसार दिन में तीन बजे से शुरू होगा. हालांकि भारत बनाम पाकिस्तान मैच श्रीलंका में होगा. 

कोलंबो में होगा भारत-पाकिस्तान मैच

महिला वनडे विश्व कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 अक्टूबर को आमने सामने होंगी. ये मैच श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा. इसके शुरू होने का समय भी दिन में ​तीन बजे का रहेगा. जिस तरह से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी थी. ऐसा ही कुछ 5 अक्टूबर को कोलंबो में भी दिखाई देगा. भारतीय महिला टीम पाकिस्तानी टीम हराने में स्थिति में होगी. इसमें ज्यादा शक नहीं होना चाहिए. 

भारतीय महिला टीम ने 11 बार पाकिस्तान को पीटा 

मजे की बात ये है कि भारत और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीमों के बीच अब तक 11 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इसमें से सारे भारतीय टीम ने अपने नाम किए हैं. पाकिस्तान का खाता अभी तक पूरी तरह से खाली है. इससे समझा जा सकता है कि पुरुष ही नहीं, महिला क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान पर बहुत भारी है. अब देखना होगा कि जब 5 अक्टूबर को ये दोनों टीमें फिर से आमने सामने होंगी तो भारतीय टीम कितनी बड़ी जीत दर्ज करती है.

वनडे विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम:

प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, राधा यादव, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, श्री चरणी. 

