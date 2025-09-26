IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया
Home > खेल > IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया

IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया

IND vs SL: अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी तेवर दिखाए और श्रीलंका के गेंदबाज़ों के पसीने छुड़ाए. अभिषेक शर्मा के धमाकेदार स्टार्ट की वजह से भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में वो कमाल कर दिखाया, जो दूसरी कोई टीम नहीं कर पाई.

By: Pradeep Kumar | Published: September 26, 2025 10:19:29 PM IST

india vs sri lanka asia cup 2025
india vs sri lanka asia cup 2025

Asia Cup 2025 IND vs SL: एशिया कप 2025 की सुपर -4 स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच खेला गया. इस मैच में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. इस मैच में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में 2-2 बड़े बदलाव किए. भारत ने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah)और शिवम दुबे (Shivam Dube) को आराम दिया तो इन दोनों की जगह पर अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh)और हर्षित राणा (Harshit Rana) को प्लेइंग 11 में मौका दिया. भारतीय टीम पहले बल्लेबाज़ी करने के मैदान पर उतरी. अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)और शुभमन गिल (Shubman Gill)की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए उतरी. गिल का बल्ला इस मैच में भी कोई खास कमाल नहीं कर पाया. गिल 3 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन गिल के आउट होने के बाद अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी तेवर दिखाए और श्रीलंका के गेंदबाज़ों के पसीने छुड़ाए. अभिषेक शर्मा के धमाकेदार स्टार्ट की वजह से भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में वो कमाल कर दिखाया, जो दूसरी कोई टीम नहीं कर पाई.

अभिषेक का तूफान आया, श्रीलंका का बाजा बजाया

अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए एशिया कप 2025 में लगातार तीसरा अर्धशतक ठोक दिया. इससे पहले अभिषेक ने सुपर-4 स्टेज में ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ भी अर्धशतक लगाए थे. श्रीलंका के खिलाफ मैच में 31 गेंदों में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के भी लगाए. अभिषेक ने अपने इस पारी के दौरान कई दमदार रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए. 61 रनों की पारी खेलकर अभिषेक आउट हुए तो संजू सैमसन (Sanju Samson)और तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने मोर्चा संभाला और श्रीलंका के गेंदबाज़ों की जमकर कुटाई की. संजू सैमसन ने 23 गेंदों में 39 रन बनाए, तो तिलक वर्मा ने नॉटआउट रहते हुए 34 गेंदों में 49 रनों का पारी खेली. इन तीनों भारतीय बल्लेबाज़ों की बेहतरीन पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 में वो कमाल कर दिया जो कोई भी टीम नहीं कर पाई थी.

ये भी पढ़ें- सूर्यकुमार यादव का ‘पहलगाम’ वाला बयान ICC को नहीं आया पसंद, PAK की शिकायत पर सुनाई ये सजा

इंडिया ने बनाए 202 रन
भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए. ये एशिया कप 2025 में किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले कोई भी टीम एशिया कप 2025 में 200 रनों के आंकड़े को नहीं छू पाई थी, लेकिन भारतीय टीम ने एशिया कप के सुपर-4 स्टेज के आखिरी मैच में ये कमाल कर दिखाया.          

ये भी पढ़ें-India vs Pakistan: फाइनल मैच को लेकर शोएब अख्तर ने क्या कहा ? टॉक शो में बन गया हंसी का माहौल

Tags: abhishek sharmaasia cup 2025Crickethome-hero-pos-8IND vs SLIndia vs Sri Lankasanju samsontilak varma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Kanya Pujan 2025 में गलती से भी ये 6 काम,...

September 27, 2025

अष्टमी-नवमी के कन्या पूजन में दें कन्याओं को ये बेहतरीन...

September 27, 2025

ये हैं नोएडा के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट्स, वीकेंड पर...

September 26, 2025

अब 55 की उम्र में मिलेगी बचपन वाली स्किन, बस...

September 26, 2025

क्या तकिया ही है आपकी थकान और दर्द की असली...

September 26, 2025

चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां,...

September 26, 2025
IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया
IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया
IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया
IND vs SL Asia Cup 2025: टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो कोई नहीं कर पाया, श्रीलंका को बुरी तरह रुलाया