सूर्यकुमार यादव का 'पहलगाम' वाला बयान ICC को नहीं आया पसंद, PAK की शिकायत पर सुनाई ये सजा
सूर्यकुमार यादव का ‘पहलगाम’ वाला बयान ICC को नहीं आया पसंद, PAK की शिकायत पर सुनाई ये सजा

Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की थी.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: September 26, 2025 8:43:16 PM IST

ICC On Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पर 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण के मैच के दौरान की गई ‘पहलगाम’ वाले बयान के लिए ICC ने मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सात विकेट से जीत के बाद, भारतीय कप्तान ने इस जीत को भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई. 

पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई, और कथित तौर पर अंतिम निर्णय आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की अध्यक्षता में एक आधिकारिक सुनवाई के बाद लिया गया. पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने आईसीसी के फैसले के खिलाफ अपील की है.

क्या कहा था कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ?

14 सितंबर को पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े होने का यह एक बेहतरीन मौका है. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई. सूर्यकुमार ने आगे कहा कि भारतीय टीम ने मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाकर BCCI और सरकार के निर्देशों का पालन किया.

भारतीय टीम ने नहीं मिलाया था पाक टीम से हाथ

सूर्यकुमार ने आरोप से इनकार किया और उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों में ऐसा कोई बयान नहीं देने के लिए कहा गया जिसे राजनीतिक माना जा सकता है. दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है, जिसकी शुरुआत भारत द्वारा टॉस के समय और मैच के बाद पहलगाम पीड़ितों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पारंपरिक हाथ मिलाने से इनकार करने से हुई.

हारिस पर 30 प्रतिशत जुर्माना, फरहान को चेतावनी

इस बीच, पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ़ पर पिछले रविवार को भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान असभ्य और आक्रामक व्यवहार के लिए शुक्रवार को उनकी मैच फ़ीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. हालांकि, उनके साथी साहिबज़ादा फरहान को उसी मैच में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद खुलेआम गोली चलाने का जश्न मनाने के लिए चेतावनी तो मिली, लेकिन उन पर कोई आर्थिक जुर्माना नहीं लगाया गया.

