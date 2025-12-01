Home > खेल > Gambhir vs Rohit and Kohli: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बवाल, रोहित-विराट और गंभीर के मतभेदों पर BCCI लेगा बड़ा एक्शन!

Gambhir vs Rohit and Kohli: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बवाल, रोहित-विराट और गंभीर के मतभेदों पर BCCI लेगा बड़ा एक्शन!

TEAM INDIA RIFT: रांची में जीत के साथ ही एक बार फिर से कोच गौतम गंभीर और टीम के सीनियर खिलाड़ियों का मतभेद सामने आ गया. विराट कोहली का एक वीडियो काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो हेड कोच को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: December 1, 2025 4:59:56 PM IST

Gambhir vs Rohit and Virat: भारत और द.अफ्रीका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज़ के पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज़ की. इस जीत के साथ ही एक बार फिर से कोच गौतम गंभीर और टीम के सीनियर खिलाड़ियों का मतभेद सामने आ गया. विराट कोहली का एक वीडियो काफी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो हेड कोच को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा के साथ भी गंभीर के रिश्ते खराब हो गए हैं. टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों और हेड कोच के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि गंभीर के साथ कोहली और रोहित की बातचीत लगभग-लगभग बंद हो चुकी है.  इसका सीधा असर ड्रेसिंग रुम में देखने को मिल रहा है. लेकिन अब BCCI ने इसी चीज़ को लेकर एक्शन लेने का मन बना लिया है.

BCCI की होगी मीटिंग  

भारत  और द.अफ्रीका के दूसरा वनडे मैच रायपुर में 3 दिसंबर को खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने  टीम मैनेजमेंट के साथ एक अहम मीटिंग रखी है. इस बैठक में टीम के आगे के प्लान, हर फॉर्मेट की रणनीति और टीम मैनेजमेंट के साथ सीनियर खिलाड़ियों में बातचीत को बेहतर करने पर चर्चा होगी. रिपोर्ट्स के मताबिक इस मीटिंग में BCCI सचिव देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया, हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद रह सकते हैं. यह साफ नहीं है कि BCCI अध्यक्ष मिथुन मनहास इस बैठक में आएंगे या नहीं. क्योंकि ये मीटिंग मैच वाले दिन है, इसलिए इस बात की संभावना कम है कि टीम के सीनियर खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे.

एक वरिष्ठ BCCI अधिकारी ने बताया कि, ‘इस बैठक का मकसद सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच बेहतर तालमेल बनाना है, ताकि चयन लगातार और साफ तरीके से हो सके. अब बोर्ड चाहता है कि आगे की योजना बिल्कुल साफ हो, खासकर तब जब अगली टेस्ट सीरीज़ अभी आठ महीने दूर है. उन्होंने यह भी माना कि टीम मैनेजमेंट और सीमित ओवर खेलने वाले सीनियर खिलाड़ियों के बीच बातचीत कम हो गई है. इस मीटिंग में उसको लेकर भी चर्चा होगी. क्योंकि अगले साल भारत में T20 वर्ल्ड कप है और उसके बाद ODI वर्ल्ड कप भी है, इसलिए इन मुद्दों को जल्दी ठीक करने की जरूरत है’.

क्यों है गंभीर और RO-KO के बीच दरार?

हालांकि अधिकारी ने किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया गया, पर हालात यह इशारा करते हैं कि सीनियर खिलाड़ियों (विराट कोहली और रोहित शर्मा) के रिश्ते हेड कोच गौतम गंभीर के साथ बिगड़ते जा रहे है. इनके बीच बातचीत कम होने के चलते टीम का माहौल बिगड़ रहा है. ऐसे में इस मुद्दे को सुलझाना बेहद जरुरी है. आपको बता दें कि रोहित और विराट ने  पिछले साल T20I से रिटायरमेंट का ऐलान किया था. इसके बाद दोनों ने साल 2025 की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दिया था. ऐसा माना जा रहा था कि दोनों दिग्गज़ों के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के पीछे गंभीर का ही हाथ है. इसी वजह से अब हेड कोच गंभीर और इन सीनियर खिलाड़ियों के रिश्तों में दरार है.

