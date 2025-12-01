Virat Kohli vs Gautam Gambhir: गंभीर-विराट के बीच बढ़ी दरार? एक VIDEO ने खोल दी पोल!

Gambhir vs Kohli: रांची में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली. टीम इंडिया की इस जीत के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच की दरार सभी के सामने आ गई. कोहली ने पहले वनडे मैच में दमदार शतक जड़ा और रांची में भारतीय टीम की जीत में अहम किरदान निभाया. कोहली ने रांची में 135 रनों की दमदार पारी खेली और अपना 52वां वनडे शतक जड़ दिया. कोहली की इस पारी में उनके पुराने दिनों की झलक दिखाई दी. कोहली को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला, लेकिन इसके बाद सामने आए वीडियो ने गौतम गंभीर और विराट कोहली के मनमुटाव को सभी के सामने ला दिया.

एक वीडियो ने खोली पोल!

टीम इंडिया की जीत के बाद का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और वो टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को नज़रअंदाज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं. दरअसल वीडियो में दिखाया गया है कि विराट सीढ़ियाँ हु्ए आते हैं और वो कोच गंभीर जो ड्रेसिंग रूम के अंदर खड़े थे उन्हें इग्नोर कर देते हैं. विराट कोहली अपने फोन में व्यस्त थे और वो बिना गंभीर की तरफ देखे आगे निकल जाते हैं. ये देखकर कई लोग हैरान रह गए क्योंकि मैच के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया था. दरअसल जब कोहली ने शतक लगाया था, तो गंभीर ने बैटिंग कोच जितांशु कोटक और बॉलिंग कोच मॉर्न मोर्केल के साथ खड़े होकर तालियाँ बजाईं और बाद में ड्रेसिंग रूम में कोहली को गले भी लगाया, लेकिन सिर्फ 4 घंटे में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई.

Video-

Kohli completely ignored Gambhir 😭pic.twitter.com/gaSKhatUOz — Suprvirat (@Mostlykohli) December 1, 2025

ये भी पढ़ें-भगवान जगन्नाथ को मिला भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच का टिकट, जानें कब खेला जाएगा?

कैसा है कोहली और गंभीर का रिश्ता?

पिछले कुछ समय से कोहली और गंभीर के रिश्ते चर्चा का विषय बने हुए हैं. सोशल मीडिया पर तो यहां तक कहा जा रहा है कि गंभीर ही कोहली के टेस्ट से संन्यास के लिए ज़िम्मेदार हैं, जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है. इसके अलावा, भारत के टेस्ट क्रिकेट में बेहद ख़राब प्रदर्शन की वजह से जनता का गुस्सा गंभीर पर निकला है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 की क्लीन स्वीप के बाद गंभीर से कई मुश्किल सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस हार की जिम्मेदारी उनके साथ-साथ ड्रेसिंग रुम में मौजूद हर शख्स की है. ऐसे में वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे.

ये भी पढ़ें- Hardik-Mahika Engagement: क्या हार्दिक और माहिका जल्द करने वाले हैं शादी? इस वीडियो ने फैंस के बीच बढ़ा दी हलचल