Home > खेल > U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका

U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका

U-19 Asia Cup 2025 Indian Team: दुबई में होने वाले अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. वैभव सूर्यवंशी समेत किन-किन युवा खिलाड़ियों को मिला मौका, जानें पूरी टीम की लिस्ट और टूर्नामेंट से जुड़ी अहम जानकारी.

By: Shivani Singh | Last Updated: November 28, 2025 3:22:28 PM IST

U19 Asia Cup
U19 Asia Cup


अंडर-19 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम घोषित्त कर दी गई है. इस टीम की कमान आयुष म्हात्रे को मिली है इसके बाद जो सबसे चर्चित नाम है इस टीम में शामिल है वो वैभव सूर्यवंशी की है. चयनकर्ताओं ने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर एकबार फिर से भरोसा जताया है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 12 दिसंबर 2025 को दुबई में होगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 21 दिसंबर को खेला जाएगा.

U-19 एशिया कप में आठ टीमें होंगी शामिल

अंडर-19 एशिया कप में कुल आठ टीमें शामिल होने वाली हैं. टूर्नामेंट 12 दिसंबर से शुरू होगा. ओपनिंग मैच में, टीम इंडिया दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में क्वालिफायर 1 में पाकिस्तान से भिड़ेगी. उसी दिन, द सेवन स्टेडियम में क्वालिफायर 3 में पाकिस्तान से भिड़ेगी.

भारत का कब-कब किससे मुकाबला 

  1. भारत बनाम टीम क्वालिफायर-1 (12 दिसंबर)
  2. भारत बनाम पाकिस्तान (14 दिसंबर)
  3. भारत बनाम टीम क्वालिफायर-3 (16 दिसंबर)

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला 

भारत-पाकिस्तान के बीच का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 दिसंबर को होगा. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 19 दिसंबर को होगा.

Dhoni-Virat Reunion: विराट कोहली के लिए ड्राइवर बने धोनी, ‘MahiRat’ की दोस्ती ने जीता फैंस का दिल, VIDEO

भारतीय टीम में शामिल हैं ये खिलाड़ी 

आयुष महात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वेदांत त्रिपाठी, अभिज्ञान कुंडु, हर्वेश सिंह, युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस पर), उद्धव मोहन, अरोन जॉर्ज

स्टैंडबाय- राहुल कुमार, हेमचूडेशन जे, बी.के. किशोर, आदित्य रावत

अगर सीनियर टीम की बात करें को एशिया कप 2025 का खिताब भारत के नाम है सितम्बर में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम में नौवीं बार इस ख़िताब को अपने नाम किया था. अब ऐसे में सबकी निगाहें आने वाले दिनों में अंडर 19 टीमों पर टिकी हुई हैं की आख़िरकार ये युवा टीम भारत को ये खिताब दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं है. इससे पहले अंडर-19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को 59 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार जीता था. ऐसे में जो टीम चयनकर्ताओं ने चुनी है उनसे उम्मीद है कि वो भारत को अंडर 19 एशिया कप का ख़िताब दिलाएं

इस टीम में आयुष म्हात्रे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हे इस टीम की कमान दी गई है. वहीं विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है. वहीं इस टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो बॉउंड्री लगाने में माहिर हैं. इस टीम में युवराज को भी शामिल किया है. इस टीम में वेदांत त्रिपाठी, अभिज्ञान कुंडु जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. 

Ashes 2025: जोश हेज़लवुड और पैट कमिंस पर सस्पेंस खत्म, दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान

Tags: Ayush MhatreSports News Indiateam india u19U19 Asia Cupvaibhav suryavanshi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म...

November 28, 2025

शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज...

November 28, 2025

खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें...

November 28, 2025

बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से...

November 28, 2025

इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की...

November 28, 2025

स्नैक्स में चाय के साथ बनाएं क्रिस्पी और टेस्टी मोरिंगा...

November 28, 2025
U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका
U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका
U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका
U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका