U-19 Asia Cup Indian Team: ये टीम भारत को दिलाएगी एशिया कप! जानें किस-किसको मिला भारतीय टीम में मौका

अंडर-19 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम घोषित्त कर दी गई है. इस टीम की कमान आयुष म्हात्रे को मिली है इसके बाद जो सबसे चर्चित नाम है इस टीम में शामिल है वो वैभव सूर्यवंशी की है. चयनकर्ताओं ने 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी पर एकबार फिर से भरोसा जताया है. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 12 दिसंबर 2025 को दुबई में होगा. टूर्नामेंट का फाइनल मैच 21 दिसंबर को खेला जाएगा.

U-19 एशिया कप में आठ टीमें होंगी शामिल

अंडर-19 एशिया कप में कुल आठ टीमें शामिल होने वाली हैं. टूर्नामेंट 12 दिसंबर से शुरू होगा. ओपनिंग मैच में, टीम इंडिया दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में क्वालिफायर 1 में पाकिस्तान से भिड़ेगी. उसी दिन, द सेवन स्टेडियम में क्वालिफायर 3 में पाकिस्तान से भिड़ेगी.

भारत का कब-कब किससे मुकाबला

भारत बनाम टीम क्वालिफायर-1 (12 दिसंबर) भारत बनाम पाकिस्तान (14 दिसंबर) भारत बनाम टीम क्वालिफायर-3 (16 दिसंबर)

भारत-पाकिस्तान का मुकाबला

भारत-पाकिस्तान के बीच का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 दिसंबर को होगा. हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 19 दिसंबर को होगा.

भारतीय टीम में शामिल हैं ये खिलाड़ी

आयुष महात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वेदांत त्रिपाठी, अभिज्ञान कुंडु, हर्वेश सिंह, युवराज गोहिल, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, नमन पुष्पक, डी. दीपेश, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह (फिटनेस पर), उद्धव मोहन, अरोन जॉर्ज

स्टैंडबाय- राहुल कुमार, हेमचूडेशन जे, बी.के. किशोर, आदित्य रावत

अगर सीनियर टीम की बात करें को एशिया कप 2025 का खिताब भारत के नाम है सितम्बर में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम में नौवीं बार इस ख़िताब को अपने नाम किया था. अब ऐसे में सबकी निगाहें आने वाले दिनों में अंडर 19 टीमों पर टिकी हुई हैं की आख़िरकार ये युवा टीम भारत को ये खिताब दिलाने में कामयाब होते हैं या नहीं है. इससे पहले अंडर-19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को 59 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार जीता था. ऐसे में जो टीम चयनकर्ताओं ने चुनी है उनसे उम्मीद है कि वो भारत को अंडर 19 एशिया कप का ख़िताब दिलाएं

इस टीम में आयुष म्हात्रे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हे इस टीम की कमान दी गई है. वहीं विहान मल्होत्रा को उपकप्तान बनाया गया है. वहीं इस टीम में वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो बॉउंड्री लगाने में माहिर हैं. इस टीम में युवराज को भी शामिल किया है. इस टीम में वेदांत त्रिपाठी, अभिज्ञान कुंडु जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.

