Ashes 2025: जोश हेज़लवुड और पैट कमिंस पर सस्पेंस खत्म, दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान

Australia Team Announced for 2nd Test: एशेज 2025 के दूसरे मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. दूसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 4 दिसंबर से खेला जाएगा. खास बात ये है एशेज़ का ये मैच डे-नाइट टेस्ट होगा और इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे में पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड इस डे-नाइट टेस्ट से बाहर हो गए हैं. दोनों तेज़ गेंदबाज़ इस हफ्ते सिडनी में नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए थे. ऐसा माना जा रहा था कि इन दोनों खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है, लेकिन दूसरै मैच से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें फिट घोषित नहीं किया गया है. इसका मतलब ये है कि स्टीव स्मिथ दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम की कप्तानी जारी रखेंगे. हालांकि पर्थ की तरह ही कमिंस ब्रिस्बेन में भी टीम के साथ रहेंगे और वहीं अपनी तैयारी जारी रखेंगे. चलिए आपको बताते हैं कि दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कौन-कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया है.

ऑस्ट्रेलिया की टीम (दूसरा एशेज टेस्ट):

स्टीव स्मिथ (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, ट्रैविस हेड, जॉश इंग्लिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लैबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मिशेल स्टार्क, जेक वेदेराल्ड, ब्यू वेब्स्टर.

क्या ओपनिंग जोड़ी में होगा बदलाव?

उस्मान ख्वाज़ा को कमर की तकलीफ के बावजूद टीम में बनाए रखा गया है, जबकि पर्थ टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था. दूसरी पारी में वह बल्लेबाज़ी के लिए नहीं उतरे क्योंकि एक कैच लेने के प्रयास में वो अजीबो-गरीब ढंग से गिरे और उनकी चोट बढ़ गई. इसी कारण ट्रैविस हेड को ओपनिंग पर भेजा गया, और उन्होंने 83 गेंदों पर शानदार 123 रन बनाकर मेज़बान टीम को दूसरे दिन ही 205 रन के लक्ष्य का पीछा करने में मदद की. पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दो ही दिन में जीत हासिल करते हुए सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया ख्वाजा को बाहर कर हेड को स्थायी रूप से ओपनर की भूमिका में खिलाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया ख्वाज़ा के साथ ही पारी की शुरुआत करती हुई नज़र आएगी.

