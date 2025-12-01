Home > खेल > IND vs SA, 2nd ODI, Live Streaming: रायपुर में होगा दूसरा वनडे, कब, कहां और कैसे देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? जानिए पूरी डिटेल

IND vs SA, 2nd ODI, Live Streaming: रायपुर में होगा दूसरा वनडे, कब, कहां और कैसे देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? जानिए पूरी डिटेल

IND vs SA, 2nd ODI: भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में अब इस सीरीज़ का दूसरा मुकाबला बेहद ही अहम हो गया है. क्योंकि टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज़ को 2-0 से अपने नाम करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ द.अफ्रीकी टीम भी कमबैक की फिराक में है.

By: Pradeep Kumar | Last Updated: December 1, 2025 6:57:21 PM IST

ind vs SA_TEST SERIES_Playing 11.JPG
ind vs SA_TEST SERIES_Playing 11.JPG


IND vs SA, 2nd ODI, Live Streaming: भारत और द.अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम ने 17 रनों से जीत दर्ज़ की. रांची में मिली इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऐसे में अब इस सीरीज़ का दूसरा मुकाबला बेहद ही अहम हो गया है. क्योंकि टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज़ को 2-0 से अपने नाम करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ द.अफ्रीकी टीम भी कमबैक करते हुए सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेगी. ऐसे में इस मैच की अहमियत काफी ज्यादा है. कब होगा सीरीज़ का दूसरा मैच, कहां पर खेला जाएगा, और कैसे हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और आप कैसे देख सकते हैं इस मैच की Live Streaming? चलिए जानते हैं.
  
कैसा है दोनों टीमों का वनडे का रिकॉर्ड?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अभी तक कुल 95 वनडे मैच खेले गए हैं. इन 95 में से 41  मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज़ की हैं, तो वहीं 51 मैचों में द.अफ्रीका की टीम ने बाज़ी मारी है. वहीं 3 मैच बेनतीज़ा रहे हैं. तो ऐसे में द.अफ्रीका का पलड़ा वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया पर भारी रहा है.

IND vs SA, वनडे में हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 95

भारत ने जीते: 41

दक्षिण अफ्रीका ने जीते: 51

बिना परिणाम के: 3

IND vs SA सीरीज़ के लिए टीमें- 

भारत की टीम:

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल.

दक्षिण अफ्रीका की टीम:

टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनिल बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीत्ज़के, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, रूबिन हर्मन, केशव महाराज, मार्को यानसन, एडेन मार्कराम, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन, प्रेनेलन सुब्रायन.

कब और कहां होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच बुधवार, 3 दिसंबर 2025 को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

ये भी पढ़ें-  Virat Kohli vs Gautam Gambhir: गंभीर-विराट के बीच बढ़ी दरार? एक VIDEO ने खोल दी पोल!

कितने बजे होगा दूसरे मैच का टॉस?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच का टॉस बुधवार को दोपहर 01:00 बजे (IST) होगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच की पहली गेंद बुधवार को दोपहर 1:30 बजे (IST) फेंकी जाएगी.

भारत में लाइव प्रसारण कहाँ देखें?

सीरीज़ का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और Jio Hotstar पर किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- भगवान जगन्नाथ को मिला भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच का टिकट, जानें कब खेला जाएगा?

Tags: CricketIND vs SAIND vs SA ODI 2nd ODI Live StreamingIND vs SA ODI Head To Head RecordIND vs SA ODI Seriesindia vs south africaTeam India
