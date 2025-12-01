भगवान जगन्नाथ को मिला भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच का टिकट, जानें कब खेला जाएगा?

Ind Vs SA T20 Match: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची में खेला गया. इस मैच में विराट कोहली ने अपने बल्ले से जमकर रन बरसाए और 135 रनों के साथ सेंचुरी भी लगाई. वहीं, कुलदीप यादव ने तीन विकट लिए और साउथ अफ्रीका को हार का मुंह दिखाया. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 रनों से जीत हासिल की है और 10 साल पुराना हाई स्कोरिंग रिकॉर्ड भी तोड़ डाला. भारत और साउथ अफ्रीका के इस तूफानी मुकाबले के बाद दोनों देशों के टी 20 फॉर्मेट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. वनडे के बाद साउथ अफ्रीका के साथ 9 दिसंबर को भारत का टी20 मैच होने वाला है.

कहां खेला जाएगा भारत और साउथ अफ्रीका टी20 मुकाबला?

कटक में ताबड़तोड़ जीत के बार भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला 9 दिसंबर को बारबाटी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. बारबाटी स्टेडियम में होने वाले मैच की टिकटें भी धड़ाधड़ बिक रही हैं. लेकिन, मैच का पहला टिकट ओडिशा क्रिकेट संघ के सचिव संजय बेहरा ने पुरी श्रीमंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया है. जी हां, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद क्रिकेट संघ के सचिव ने टी 20 मैच के सफल आयोजन के लिए आशीर्वाद मांगा और पहला टिकट प्रतीकात्मक रूप से भगवान को समर्पित किया है.

भगवान जगन्नाथ को मिला भारत-साउथ अफ्रीका मैच का न्योता!

ओडिशा क्रिकेट संघ के सचिव संजय बेहरा का कहना है कि वह प्रार्थना करते हैं कि मैच सही तरह से संपन्न हो जाए और टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे. इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की जीत की कामना भी की है. साथ ही सचिव का कहना है कि मैच से जुड़ी तैयारियां लगभग अपने आखिरी चरण पर हैं. उनका यह भी कहना था कि पिछले साल की तरह स्टेडियम में लाइट अरेंजमेंट की कोई समस्या न रहे और खास इंतजाम करने की बात भी कही है.

