भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बटा क्रिकेट जगत, ये खिलाड़ी कर रहें Boycott तो ये उतरे समर्थन में

India-Pakistan Match Boycott : एशिया कप 2025 में आज भारत-पाकिस्तान के बीच टक्कर होनी है, लेकिन उससे पहले क्रिकेट जगत बटा हुआ नजर आ रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: September 14, 2025 6:57:20 PM IST

India-Pakistan Match Boycott : एशिया कप 2025 में आज दुबई में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है. इस मैच को लेकर भारत में काफी विरोध हो रहा है. राजनीतिक गलियारों से लेकर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों तक, सभी ने इस मैच का बहिष्कार (boycott) करने का ऐलान किया है. हरभजन सिंह और केदार जाधव के बाद पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.

आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. इसी कड़ी में विपक्ष इस मैच के बहिष्कार की मांग कर रहा है.  हालांकि आपको यह भी बता दें कि, केंद्र सरकार ने किसी भी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर कोई आपत्ति नहीं जताई है.

आप ऐसी स्थिति में मैच खेलना चाहते हैं…

भारत-पाक मैच को लेकर पूर्व खिलाड़ी मनोज तिवारी ने कहा है कि, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. यह समस्या वर्षों से चली आ रही है. पुलवामा से लेकर पहलगाम और पठानकोट तक, अनगिनत आतंकवादी हमलों तक. कोई भी भारतीय इसे नहीं भूला है… आप ऐसी स्थिति में भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेलना चाहते हैं. मैं कभी भी खेल विरोधी नहीं रहा; मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूँ, और मैं एक खेल मंत्री हूँ.

 मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि मैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच के साथ-साथ एशिया कप का भी बहिष्कार कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे नहीं देख सकता. यह समझने की ज़रूरत है कि यह सिर्फ़ एक खेल है; यह जीवन नहीं है. हम मानव जीवन की तुलना खेल से कर रहे हैं; ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए

उन्होंने आगे कहा “केवल उन लोगों के परिवार जो देश की रक्षा करते हुए कर्तव्य निभाते हुए शहीद होते हैं और आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष नागरिक ही इसे समझ सकते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था…”. 

हरभजन सिंह भी करेंगे मैच का boycott!

अनुभवी पूर्व भारतीय खिलाड़ी और आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने भी इस मैच का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि क्रिकेट खेलने से पहले दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने चाहिए.

यह मैच कतई नहीं होना चाहिए – केदार जाधव 

केदार जाधव एक और क्रिकेटर हैं जिन्होंने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में भारत की भागीदारी का विरोध किया है. इससे उन्होंने कहा कि, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे हिसाब से यह मैच नहीं खेला जाना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम को खेलना चाहिए. मेरा यह भी मानना ​​है कि भारत नहीं खेलेगा. भारत जहां भी उनका (पाकिस्तान का) सामना करेगा, जीतेगा ही. लेकिन यह मैच कतई नहीं होना चाहिए. मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं होगा.”

उन्मुक्त चंद का मैच को समर्थन

भारत के लिए अंडर-19 चैंपियन कप्तान रह चुके भारतीय-अमेरिकी क्रिकेटर उन्मुक्त चंद ने कहा, “मैं सचमुच चाहता हूँ कि टीम इंडिया पाकिस्तान को हरा दे. मैं इस शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ और भारत का उत्साह बढ़ा रहा हूं.”

