India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल
Home > खेल > India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल

India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल

Asia Cup 2025: दुबई में होने वाले भारत-पाक मुकाबले के लिए कमिटी ने दर्शकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाई के साथ-साथ भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती. इस लेख में जानें नियमों के बारे में.

By: Sharim ansari | Published: September 14, 2025 6:50:37 PM IST

Ind vs Pak Match Protocols (Source: BCCI)
Ind vs Pak Match Protocols (Source: BCCI)

India vs Pakistan Security: भारत-पाकिस्तान के मैच को लेकर हर तरफ से चर्चाओं का सिलसिला जारी है. रविवार को होने वाले इस मुकाबले के लिए सख्त निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं. स्टेडियम के इर्द-गिर्द शुक्रवार से ही सिक्योरिटी चेकपॉइंट्स लगा दिए गए हैं. मोनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, आम मैचों की तुलना में इस मैच के लिए सिक्योरिटी की तादाद तीन गुनी है.  

इन सुरक्षाओं के नियमों का पालन दर्शकों पर भी अनिवार्य हैं. स्टेडियम में पोस्टर, झंडे, सेल्फी स्टिक, बड़े कैमरे या पटाखे ले जाना सख्त मना है. 
रिपोर्ट के अनुसार, एक निवासी से कहा, “हमें पता है कि यह स्थिति साधारण नहीं है और इसलिए हर तरह की सावधानी बरती जा रही है.”

दर्शकों के लिए जारी निर्देश

शहर की इवेंट्स सिक्योरिटी कमिटी ने क्रिकेट फैंस से इन नियमों के पालन करने की गुज़ारिश की है और किसी भी तरह के उल्लंघन पर कोई समझौता करने से इनकार किया है. गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, दर्शकों को 3 घंटे पहले पहुंचने, पार्किंग के नियमों को ध्यान में रखने और एक टिकट पर एक बार ही एंट्री करने के निर्देश दिए गए हैं. 

कमिटी ने बैन किए गए आइटम्स की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें पटाखे, नुकीली चीज़ें, छाते, स्कूटर, कांच की चीज़ें और पालतू जानवर शामिल हैं. स्टेडियम के अंदर, देशों के झंडे और पोस्टर्स ले जाने की भी इजाज़त नहीं है. इन नियमों का पालन मीडिया के लोगों को भी करना है, जो इस मैच को कवर करेंगे. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द की जा सकती है. 

जुर्माने के साथ-साथ हो सकती है जेल

नियमों के उल्लंघन का परिणाम भारी जुर्माना हो सकता है. पिच पर अतिक्रमण, तोड़-फोड़, चीज़ें फेंकना या अपमानजनक व्यवहार करने पर 5,000 दिरहम से 30,000 दिरहम तक जुर्माना और तीन महीने तक जेल हो सकती है. गल्फ न्यूज़ के मुताबिक, पुलिस स्टेडियम के चारों तरफ गश्त करेगी, जबकि अंदर पहले से भी ज़्यादा सख्त चेकिंग होगी.

https://youtu.be/gkCbQ6L2uYs?si=984qMj2Po9lvuipd 

India vs Pakistan मुकाबला कब, कहां और कैसे देखें ?

भारत में, मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा और टॉस शाम 7.30 बजे होगा. मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स चैनलों पर होगा और इसे SongLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल
India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल
India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल
India vs Pakistan Dubai: भारत-पाक मैच में दर्शकों के लिए जारी किए गए कड़े क़ानून, उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और जेल