Shubman Gill: ‘गिल अभी नही कप्तानी के लिए तैयार’ दिग्गज ने उठाए बड़े सवाल, रोहित-कोहली को लेकर कही खास बात

Shubman Gill: शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली टेस्ट सीरीज जीती. भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से मात दी, लेकिन अब टीम इंडिया का अगला मिशन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना है.

By: Pradeep Kumar | Published: October 14, 2025 11:08:15 PM IST

IND vs AUS: टीम इंडिया का अगला मिशन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलना. ये सीरीज भारतीय टीम के लिए खास होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में लंबे समय के बाद रोहित शर्मा सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए नज़र आएंगे, वहीं शुभमन गिल अब वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे. ऐसे में ये भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत है. ऐसे में भारतीय टीम को लेकर और शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज और मौजूदा कमेंटेटर इयान बिशप ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि गिल में कप्तानी का जज्बा और कौशल मौजूद है, लेकिन उन्हें परिपक्व होने के लिए समय देना जरूरी है.

लंबे समय के बाद होगी रोहित-विराट की वापसी

ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी हुई है. ये दोनों खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे. इन दोनों को लेकर बात करते हुए बिशप का मानना है कि इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी से गिल की कप्तानी को मजबूती मिलेगी. बिशप ने कहा, “यह गिल के लिए अच्छा होगा. वे दोनों खिलाड़ी गिल की मदद करेंगे और वह इस काम में आगे बढ़ेंगे. वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. लोगों को उन्हें कप्तान के रूप में विकसित होने का मौका देना होगा. वह इस दौरान बल्लेबाज के रूप में भी आगे बढ़ेंगे.”

समय के साथ बेहतर होंगे गिल 

इयान बिशप ने यह भी माना कि गिल में नेतृत्व करने की काबिलियत है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जिसमें जो समय के साथ और बेहतर होता जाता है. ऐसे में अनुभव के साथ गिल की कप्तानी में और निखार आता जाएगा. बिशप ने कहा, “उनमें नेतृत्व करने का जज्बा और कौशल है, लेकिन कप्तानी और रणनीति में विकास एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ समय लगता है. मुझे यकीन है कि उन्हें रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों से भरपूर मदद मिलेगी.” गिल की कप्तानी में भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया, लेकिन अब वह एकदिवसीय प्रारूप में अग्निपरीक्षा से गुजरेंगे.

गिल को मिलेगा कोहली-रोहित का सपोर्ट

शुभमन गिल को टीम इंडिया का भविष्य कहा जा रहा है, लेकिन उन्हें एक सफल कप्तान बनने के लिए समय, मार्गदर्शन और अनुभव की जरूरत है. इयान बिशप का मानना है कि रोहित और विराट की मौजूदगी उस सफर को आसान बना सकती है. अब देखने वाली बात यह होगी कि गिल इस मौके को कैसे भुनाते हैं और अपनी कप्तानी को किस स्तर तक लेकर जाते हैं?

