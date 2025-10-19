India vs Australia: Mohammad Siraj ने Live मैच में किया कुछ ऐसा, हक्की-बक्की रह गई पूरी दुनिया, देखें VIDEO

Mohammad Siraj: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले गए पहले ODI मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. कहने को तो ये मुकाबला वनडे मैच था, लेकिन बार-बार आ रही बारिश ने इस मैच का मज़ा ही किरकिरा कर दिया. टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गज़ों ने निराश किया. लेकिन इस मैच में मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है. इस मैच में सिराज अपनी गेंदबाज़ी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन उन्होंने अपनी शानदार फिल्डिंग से मेला लूट लिया. अब सोशल मीडिया पर सिराज की इस फील्डिंग की खूब चर्चा हो रही है.

सिराज ने फील्डिंग से किया कमाल

सिराज ने पर्थ के मैदान पर कुछ ऐसा कर दिया कि सभी हक्के-बक्के रह गए. ऑस्ट्रेलियाई पारी का 18वां ओवर वाशिंगटन सुदर लेकर आए. वाशिंगटन सुंदर के ओवर की दूसरी गेंद पर मैट रेनशॉ ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया. गेंद सिराज के सिर के ऊपर से छक्के लिए बाउंड्री के बाहर जा रही थी. इसके बाद सिराज ने पीछे मुड़कर हवा में उछलते हुए गेंद को अपने दाहिने हाथ से पकड़ा और बाउंड्री लाइन से टकराने के डर से फिर गेंद को वापस फेंक दिया.इस दौरान बल्लेबाज भी हक्का बक्का रह गया. जहां पर छह रन होने चाहिए थे वहां ऑस्ट्रेलिया को एक ही रन मिला. सिराज की इस जबरदस्त फील्डिंग को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है.

सिराज ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 21 रन दिए और उन्हें कोई विकेट हाथ नहीं लगी. इस साल भारत की वनडे में यह पहली हार है. भारत की इस तरह से पिछले आठ मैचों से चले आ रहे अजेय अभियान पर भी विराम लग गया. शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की वनडे में यह पहली हार है. गिल कप्तान बनने के बाद अपना पहला टेस्ट, टी20 और वनडे मैच गंवा चुके हैं. वह विराट कोहली के क्लब में शामिल हो गए जिन्होंने कुछ साल पहले तीनों फॉर्मेट में बतौर कप्तान पहला मैच हारा था.

ऐसा रहा मैच का हाल?

भारतीय पारी के दौरान लगातार बारिश होती रही. इसी वजह से इस मैच को 26-26 ओवर का करना पड़ा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 136 रन बनाए लेकिन ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुईस पद्धति से जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला. ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 21.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर शानदार जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान मिचेल मार्श ने नॉट आउट 46 रन का योगदान दिया जबकि जोश फिलिप ने 37 रन बनाए. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने एक-एक विकेट लिए.

