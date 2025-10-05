धोनी, विराट या रोहित कौन है भारत का सबसे सफल वनडे कप्तान, आकड़े देख चौंक जाएंगे आप

India Most Successful ODI Captain: भारतीय क्रिकेट ने दशकों से कपिल देव, सौरव गांगुली से लेकर एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा तक कई महान कप्तानों को देखा है. हर एक कप्तान ने ODI (वनडे इंटरनेशनल) क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई है.लेकिन अगर केवल आंकड़ों और लगातार सफलता की बात करें तो रोहित शर्मा भारत के सबसे सफल ODI कप्तान हैं.

जीत का प्रतिशत 75%

रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है.उनका जीत का प्रतिशत 75% से भी ऊपर है, जो धोनी और कोहली दोनों से बेहतर है. उनकी कप्तानी में भारत ने न केवल बाइलेटरल सीरीज में दबदबा बनाया, बल्कि बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट्स में भी शानदार खेल दिखाया.

गिल ने संभाली कमान

अब रोहित शर्मा ने ODI कप्तानी छोड़ दी है और वे आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में केवल बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे, जो 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है. बीसीसीआई ने शुभमन गिल को भारत का नया ODI कप्तान बनाया है, जो पहले से टेस्ट टीम के कप्तान हैं. यह फैसला चयनकर्ताओं की लंबी योजना का हिस्सा है ताकि शुभमन गिल को 2027 के ODI वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा सके, जो साउथ अफ्रीका में होगा.

एमएस धोनी

एमएस धोनी को भारत का सबसे महान कप्तान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ICC के तीन बड़े खिताब 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप, और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं . धोनी ने 200 ODI मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें 110 जीत, 74 हार, 5 टाई और 11 नो-रिजल्ट रहे. उनका जीत प्रतिशत 55% है.

विराट कोहली

2017 में विराट कोहली ने कप्तानी संभाली और टीम के प्रदर्शन को और ऊंचा ले गए, कोहली ने 95 ODI में कप्तानी की, जिसमें 65 जीत और 27 हार हुई, उनका जीत प्रतिशत 68.42% रहा.

रोहित शर्मा

आंकड़ों की नजर से देखें तो रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान हैं.कोहली के बाद रोहित ने 56 ODI में कप्तानी की, जिसमें 42 जीत, 12 हार, 1 टाई और 1 नो-रिजल्ट है, जो 75% से ज्यादा जीत प्रतिशत बनता है .जो भारतीय ODI कप्तानों में सबसे ऊंचा है.

रोहित की कप्तानी में भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2023 ODI वर्ल्ड कप में उपविजेता रहा और 2018 तथा 2023 में एशिया कप के साथ-साथ 2024 T20 वर्ल्ड कप भी जीता.